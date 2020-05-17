對於外界攻擊台北市長柯文哲、高雄市長韓國瑜兩人有「特殊情誼」，柯文哲妻子陳佩琪質疑，當年長官賞識部屬有何可恥？難道韓國瑜不堪到不能有情誼？對此，國民黨前立委孫大千直言，陳佩琪在韓國瑜經歷落選，面對罷免的關鍵時刻，毫不避諱說出 「韓市長真的有如此不堪到任何人不能跟他有任何情誼？」這樣的真誠，令人動容！

陳佩琪日前指出，PTT上只要討論柯的任何議題，就會有人放一張截圖，內容是先生曾在某節目上說韓在這失業的17年間唸了很多書一事，「接著不忘冷嘲熱諷一番，不知是想嘲弄先生識人不明？還是想嘲弄韓市長沒念過什麼書？」陳說每個人都有自己喜歡看的書，不管韓失業的17年讀多少書或念過什麼書或只是背誦佛經，柯講這話時只是表明韓把北農治理的不錯，對農產行銷也是言之有物，當然也許只是單純節目上脫口而出的客套之詞，「實在想不透先生講這句話有如此可惡？嘲諷兩年還罵不完」。陳說縱然有人覺得他low，難道就要強迫大家一起辱罵或看不起他？一個人就算過去失業生活頹廢，但至少現在振作起來，也當選市長了，有需要對過去長官對部屬的一句讚美，如此冷嘲熱諷窮追猛打兩年嗎？

對此，孫大千在臉書指出，台灣政壇的風氣向來就是「錦上添花易，雪中送炭難」。當政治人物在如日中天的時候，趨炎附勢，攀親帶故，不勝其數。當政治人物落難受困時，世態炎涼，落井下石，更是常態。陳佩琪在韓國瑜經歷落選，面對罷免的關鍵時刻，毫不避諱地說出 「韓市長真的有如此不堪到任何人不能跟他有任何情誼？」，這樣的真誠，令人動容！

孫大千提及，當蔡英文順利連任後，台灣的網路世界就已經成為「綠色一言堂」，綠色水軍出動，遍地寸草不生。柯文哲更是綠色水軍當前眼中的頭號戰犯目標，陳佩琪能夠在柯已經動輒得咎的情況下，仍然甘冒綠色水軍的大不諱，毫不避談柯、韓兩人之間的「特殊情誼」，這樣的勇氣，令人佩服！

(中時電子報)