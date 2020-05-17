前金門縣長陳福海在2015年登中海艦，了解艦體情況。（中時資料照片，縣府提供）

長期擔任外島運補任務的中海艦，甲板上留下無數鄉親和戰士的足跡。（中時資料照片，縣府提供）

前金門縣長陳福海、立委楊應雄在2015年登中海艦，了解艦體情況。（中時資料照片，縣府提供）

在1958年「823炮戰」期間擊沉2艘中共魚雷快艇的「中海號」登陸艦LST-201，日前已由海軍以1400萬元的廢鐵底價開標出售，讓不少金門鄉親感到十分惋惜。金門縣戰地史蹟學會也認為，海軍若能在高雄現地妥善保存，應是對這艘功勳艦最好的安排。

中海艦於「823炮戰」擔任外島金門運補任務，8月24日與台生號在料羅灣外海與解放軍東海艦隊第6魚雷艇支隊6艘快艇爆發遭遇戰，結果台生號遭到擊沉，中海號尾部也遭魚雷擊中重創，但它也擊沈2艘中共快艇，戰後由海軍修復繼續服役，迄2010年才退役，是海軍現存唯一的功勳艦。

金門縣府在陳福海縣長任內，原有意向海軍爭取中海號進駐規畫中的新頭軍艦博物館園區，讓遊客繼續傾聽它的戰地故事，國防部長高廣圻跨海溝通，允諾全力協助。陳福海並率時任觀光處長的王中聖偕立委楊應雄等人登艦，聽取海軍司令部相關簡報，但後來縣府評估維管費用太高，且缺乏專業保養團隊而決定放棄。

海軍司令部15日證實，目前停靠在高雄旗津廠內的中海艦，在評估確定已無繼續運用的價值後，已在14日列為廢鐵以1400萬元的底價開標出售，讓不少走過烽火歲月的金門鄉親十分惋惜和不捨。

有人認為戰功彪炳的中海號，在中共炮火下屹立不搖，卻躲不過被當廢鐵解體的命運，英雄末路讓人感傷，並質疑縣府整天說要維護戰役史蹟，卻不肯花錢維護有歷史、有故事的文物。但也有人認為船艦、飛機維管費用驚人，放久了只有淪為廢鐵一途，唱高調只會加重縣府財政負擔，落得債留子孫的後果。

金門縣戰地史蹟學會則表示，根據軍方和縣府的調查報告，中海號的艦體狀況極度不佳，艦身水線以下的艙體幾全腐蝕，連橫越台灣海峽拖行到金門，都有相當高的技術難度，倘若軍方能現地保存最好，畢竟它曾立下赫赫戰功，更有大時代的象徵意義。

(中時 )