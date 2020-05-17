中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中挾高民調，頻頻被綠營點名出馬參選台北市長，昨陳時中更首次到鬍鬚張滷肉飯視察防疫措施，有試水溫的味道，但對於是否參選台北市長，陳時中表示目前仍沒有這樣的規劃，至於下一次要去哪裡視察防疫措施？他表示目前還在規劃中，但應該會帶大家外出踏踏青。

(中時 )