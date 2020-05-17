五股龍形天廈社區強佔公有地營利，卻高掛抗議布條。（翻攝自臉書我是五股人／戴上容新北傳真）

新北五股區龍形天廈社區強占公有地畫設私人車位，造成公車停靠時佔滿車道，釀交通阻塞、車禍熱點，經資料顯示去年至今共有294件車禍，交通局去年起與社區協商，社區竟掛出「抗議布條」引發民眾熱議，交通局表示，5月底將開始整地，最快6月底完成公車亭、停靠區都能退縮至公有地。

五股區龍形天廈社區位於成泰路四段上，該路段是前往淡水的重要道路，車流量大，社區前地為公用道路用地，卻遭社區擺設水泥花圃佔地使用，並且私設數個停車位營利，造成公車社區停等時沒有空間，只能罷佔車道使路口成為車禍熱點。

據新北市警察局統計，該地2019至今發生294次大小車禍，其中A2車禍即「造成人員受傷或超過二十四小時死亡交通事故」達94件；新北交通局交通管制工程科長陳建成說，該公有地為道路用地，交通局自去年起與社區協商，卻遲遲未能推動，市府此次鐵腕執法將於本月底整地，增加道路空間。

未料，近期卻有民眾於社區高掛抗議布條「嚴重抗議！新北市府不顧民意強行施工」，被附近居民拍下，放上臉書社團引發熱議，留言表示「占公有地還敢大聲」、「強占公有地還地於民理所當然」。

陳建成表示，5月底將會施工整地，最快6月完成，未來公車停靠區會退縮至公有地內，同時設置有屋頂的候車亭、標線型人行道，讓等公車的民眾有更安全的環境，此外也將改善該地交通動線，將於道路中央設立分隔島，避免車輛轉彎造成阻礙。

(中時 )