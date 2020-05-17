因應新冠肺炎疫情對民眾生計的衝擊，政府擴大紓困方案適用對象，但因為中央政府宣布政策時的說法卻一變再變，且倉促推出，令地方無所適從，新北市長侯友宜指出，多次向中央反映希望有「標準作業手冊」，但不知道中央是不能還是不會，盼不到。對此今天中央流行疫期指揮中心記者會上，衛福部長陳時中表示，這種講法太沉重，相關資料都有提供給地方單位。這種事情層出不窮，地方首長有民選壓力，可以了解，他對基層表達謝意，只要對紓困有幫助的事情，「大家高興就好」。

(中時 )