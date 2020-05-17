侯友宜要求紓困標準作業手冊 陳時中：已提供相關資料 14:322020/05/17 中時 季節 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜到中和區公所慰勞假日加班的基層同仁。（王揚傑攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因應新冠肺炎疫情對民眾生計的衝擊，政府擴大紓困方案適用對象，但因為中央政府宣布政策時的說法卻一變再變，且倉促推出，令地方無所適從，新北市長侯友宜指出，多次向中央反映希望有「標準作業手冊」，但不知道中央是不能還是不會，盼不到。對此今天中央流行疫期指揮中心記者會上，衛福部長陳時中表示，這種講法太沉重，相關資料都有提供給地方單位。這種事情層出不窮，地方首長有民選壓力，可以了解，他對基層表達謝意，只要對紓困有幫助的事情，「大家高興就好」。 (中時 ) #侯友宜 #紓困 #標準作業 #手冊 #陳時中 也許您會感興趣 推薦閱讀 勞工紓困貸款 龔明鑫：確定加碼 04:102020/05/13 財經要聞 申請紓困貸款後 銀行允信用卡代扣水電費 04:102020/05/13 社會新聞 紓困民眾怎麼分辨真假？網揭這地方最容易露出破綻 13:552020/05/13 生活 10萬元「勞工紓困貸款」政院：再增50萬個名額 15:182020/05/13 政治 政院拍板 勞工紓困貸款加碼50萬名 04:102020/05/14 財經要聞 紓困大放送 貸款破5000億 04:102020/05/14 生活新聞 沒困難勞工借紓困 顧立雄：對振興亦不無小補 13:402020/05/14 財經 合庫金挺企業紓困 備受肯定 04:102020/05/15 產業特刊 北市減租等6項紓困 延至8月底 04:102020/05/15 生活新聞 生活熱門新聞 快來對答案！109國中會考五科完整解答 - 生活 109年國中教育會考 英語科試題 - 生活 109年國中教育會考 國文科試題 - 生活 109年國中教育會考 社會科試題 - 生活 109年國中教育會考 自然科試題 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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