向上步行至暗砲台及觀測站，可一覽基隆山海形勢。（基隆市府提供／許家寧基隆傳真）

基隆市串連白米甕至球仔山步道，途中可俯瞰基隆海景。（基隆市府提供／許家寧基隆傳真）

築港出張所官舍蜿蜒至球仔山燈塔，與基隆燈塔相望。（基隆市府提供／許家寧基隆傳真）

基隆市長林右昌徒步近3小時，完成基隆雙塔步道會勘。（基隆市府提供／許家寧基隆傳真）

打造基隆西岸亮點，基隆市斥資1700萬元，串連白米甕至球仔山步道，途中可俯瞰基隆港灣，欣賞國際級郵輪入港與海天一色美景，整修工程預計7月前完工，屆時若疫情趨緩，民眾將可挑戰基隆燈塔至球仔山燈塔「一日雙塔」路線。

基隆市長林右昌日前勘查「白米甕、球仔山、仙洞巖、佛手洞步道及周邊環境整修工程」施工情形，花了近3小時徒步走完步道以及聽取簡報，林右昌說，基隆雙塔步道串聯西岸古今大歷史場景，兼具古蹟、燈塔等自然及人文等特色資源。

林右昌表示，北從光華路入口進入，途經日據時期即存在之白色基隆燈塔，向上步行至暗砲台及觀測站可綜覽基隆全港山海城形勢，也可近觀國際級郵輪入港，再往上行經過白米甕尖，為欣賞海景的私房秘境，可遠眺基隆嶼與海天一色無敵海景。

不只如此，南側可由中山三路16號碼頭公車站上山，經過「築港出張所官舍（高遠新村）」及高遠橋蜿蜒至球仔山燈塔，與白米甕山區及基隆燈塔，雙塔遙遙相望，為觀景極佳據點，若再往上爬可達火號山頂，下行有抱石九爪樹、竹林區等具潛力景點。

林右昌說，雙塔步道串聯西岸古今大歷史場景，具古蹟、燈塔、自然景觀、文化資產等特色資源，屬綜合多元文化自然景觀資源之登山遊憩路線，在未開闢之前已有國際觀光客慕名尋訪，在步道工程開通完善之後，打造基隆觀光新亮點。

(中時 )