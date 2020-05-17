羅志祥原是暖男形象，但「多人運動」事件被新聞披露出來，形象遭到重創！像這種可能因性慾失常，導致人生近乎身敗名裂的事件，時不時就會躍上新聞頭條，當事者也因此自毀前程。荷爾蒙的分泌，會對健康產生大小不一的影響，羅志祥喜歡「多人運動」，是否可能因性衝動控制出現障礙，還是荷爾蒙分泌出了問題？ TVBS《健康2.0》主持人鄭凱云特別邀請來賓討論，當荷爾蒙分泌出狀況時，會出現那些情形。

對男性而言，睪固酮這種荷爾蒙扮演舉足輕重的角色。在生理方面可幫助勃起、射精，也可保護心臟及血管，預防骨質疏鬆。在精神心理方面，它可以幫助降低壓力，減少焦躁。男性30歲過後，睪固酮分泌會隨著年齡逐漸下降，當下降到某一臨界值，就會出現體重上升、性功能障礙等更年期症狀，其中，睡眠與情緒障礙，是常見的主要併發症。

而女性進入更年期後，荷爾蒙雌激素分泌減少，不但會導致骨質疏鬆，還會增加心血管病變的機率。因雌激素具有提升HDL（高密度脂蛋白膽固醇），降低LDL（低密度膽固醇）的功用，更年期婦女少了雌激素保護，罹患心血管疾病的風險也增加。生基婦產專科總院長張甫行建議，進入更年期的婦女，要定期檢查有沒有三高毛病，預防心血管疾病發生。

(中時 )