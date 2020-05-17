國中會考17日落幕，台北考區共計有2萬1726人報名，總共24個考場，16日考試出現3名考生發燒啟用第二備用考場，今天則有2名學生發燒，也啟用第二備用考場，考試兩天共計有46個違規，其中1人在今天考試不願配合戴口罩，因此被登記，教育局將提報給全國試務會做決定是否扣分。

北市教育局中等教育科長諶亦聰指出，今天有1名考生第一節考試時就不願配合戴口罩，一直說要去廁所，第二節該名考生拔掉口罩睡覺，考場老師也將該生登記，教育局將提報給全國試務會做決定。

諶亦聰說，兩天共計有46個違規，違規包含手機放在包包震動、戴智慧手環、提早翻卷等樣態，每科缺考狀況都不同，第1天社會科和數學科應試人數為21109人，國文科應試人數為21085人、寫作測驗應試人數為21106人；第2天自然科應試人數為21052人、英語科應試人數為21066人。

(中時 )