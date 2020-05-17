試場飆30度高溫 陳時中：會和教育部討論怎麼考 14:412020/05/17 中時 鄭郁蓁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 試場飆30度高溫 陳時中：會和教育部討論怎麼考。示意圖為完成兩天的考試後，考生們步出考場。（資料照 陳信翰攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 有學生會考面臨零分，現場規定教室要通風，因此即使開冷氣也要開窗，但教室冷氣已經開到十五度，室內還是飆到三十度，各界關心，如果學生有戴口罩是否就可以關窗開冷氣？ 陳時中說，經過這次會考，尤其天氣越來越炎熱，相關發生的情況以及這次經驗後，都會請教育部和我們討論看怎樣是適合的。 至於違規事件，陳時中說，現場有人處理，教育部會把考區事務會討論確定後再送到全國事務會，招開違規處理的核定，經過層層把關，相信可以做出對大家都公平的決定。 (中時 ) #陳時中 #討論 #現場 #開冷氣 #會考 #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 也許您會感興趣 推薦閱讀 柯嗆陳時中 他不宣布我宣布 04:102020/05/15 政治要聞 新北戶外不戴口罩 陳時中：仍依照大的規則 14:122020/05/15 生活 美記者讚台灣檢疫 陳時中：為國人水準自豪 14:332020/05/15 生活 八大行業是否復工 陳時中老生常談 14:402020/05/15 生活 陳時中示範餐廳實名制 明訪知名滷肉飯連鎖店 14:472020/05/15 生活 台灣兒童談防疫「頭頭是道」 陳時中：很感人 14:552020/05/15 生活 國外疫情仍嚴重 陳時中：不敢大膽開放邊境 14:572020/05/15 生活 WHA線上會議台未獲邀 陳時中：積極爭取11月參與 15:142020/05/15 生活 連8零確診 陳時中自曝8顆芭樂來自高雄這裡 16:432020/05/15 生活 輔大醫院發表智慧防疫病房 陳時中：讓世界看到台灣 17:422020/05/15 生活 生活熱門新聞 快來對答案！109國中會考五科完整解答 - 生活 109年國中教育會考 社會科試題 - 生活 109年國中教育會考 國文科試題 - 生活 109年國中教育會考 英語科試題 - 生活 國文科一張「海豹抱海龜圖」考倒考生 答案是... - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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