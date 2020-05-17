有學生會考面臨零分，現場規定教室要通風，因此即使開冷氣也要開窗，但教室冷氣已經開到十五度，室內還是飆到三十度，各界關心，如果學生有戴口罩是否就可以關窗開冷氣？

陳時中說，經過這次會考，尤其天氣越來越炎熱，相關發生的情況以及這次經驗後，都會請教育部和我們討論看怎樣是適合的。

至於違規事件，陳時中說，現場有人處理，教育部會把考區事務會討論確定後再送到全國事務會，招開違規處理的核定，經過層層把關，相信可以做出對大家都公平的決定。

(中時 )