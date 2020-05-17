日前衛福部長陳時中表示規劃鬆綁外國商務人士來台居家檢疫14天的規定，但因為世界上多數經貿大國新冠肺炎疫情都仍相當嚴重，令不少國人擔憂，不知道此一政策哪時會實施，對此今天中央流行疫期指揮中心記者會上，陳時中呼籲大家就盡量不要擔憂，衛福部才是最擔憂的，所以一定會把這樣的事情在有科學基礎上的跟專家討論，做最好安排，絕不會放鬆守護的線，人可以進來，但一定要確保過程與結果是安全的。

(中時 )