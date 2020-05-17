鬆綁外國人士居家檢疫14天？陳時中：絕不放鬆守護線 14:432020/05/17 中時 季節 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 指揮官陳時中表示，除非有公務、會議必要，不建議醫事人員出國。(圖擷自指揮中心記者會直播) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日前衛福部長陳時中表示規劃鬆綁外國商務人士來台居家檢疫14天的規定，但因為世界上多數經貿大國新冠肺炎疫情都仍相當嚴重，令不少國人擔憂，不知道此一政策哪時會實施，對此今天中央流行疫期指揮中心記者會上，陳時中呼籲大家就盡量不要擔憂，衛福部才是最擔憂的，所以一定會把這樣的事情在有科學基礎上的跟專家討論，做最好安排，絕不會放鬆守護的線，人可以進來，但一定要確保過程與結果是安全的。 (中時 ) #陳時中 #擔憂 #鬆綁 #外國 #居家檢疫14天 也許您會感興趣 推薦閱讀 水神共同守護美好家園 回應陳時中 04:102020/05/13 生活新聞 陳時中滿意度逾9成 陳明通不滿意高於滿意 11:062020/05/13 政治 小朋友卡片存錢筒送愛 陳時中：很感動 14:382020/05/13 生活 澎湖、嘉義縣口罩解禁 陳時中：地方可視疫情鬆綁 14:482020/05/13 生活 開放酒店責任在地方...苦苓批不負責任 陳時中反擊了 14:492020/05/13 生活 小朋友寄卡片訴苦不能出門 陳時中：可以出去玩了 15:262020/05/13 生活 紓困指引公文發了又作廢 陳時中曝原因 15:142020/05/13 生活 新北戶外不戴口罩 陳時中：仍依照大的規則 14:122020/05/15 生活 八大行業是否復工 陳時中老生常談 14:402020/05/15 生活 陳時中示範餐廳實名制 明訪知名滷肉飯連鎖店 14:472020/05/15 生活 生活熱門新聞 快來對答案！109國中會考五科完整解答 - 生活 109年國中教育會考 社會科試題 - 生活 109年國中教育會考 國文科試題 - 生活 109年國中教育會考 英語科試題 - 生活 國文科一張「海豹抱海龜圖」考倒考生 答案是... - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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