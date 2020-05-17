人真的有輪迴？至少台大婦產科名醫施景中深信不疑！施景中接生的「恐龍女孩」綺綺，患有先天性心臟病，仍以積極樂觀的態度面對挑戰，2018年過世，但她親手創作的LINE貼圖「綺綺的恐龍綺想世界」溫暖了每個人的心。施景中近日在臉書透露，綺綺的父母帶著新生男嬰拜訪，他與男嬰四目對望，從瞳孔深處望見熟悉的靈魂，眼淚差點掉出來，忍不住輕喊：「小菩薩，你回來了。」

施景中是接生綺綺的醫生，之後一路看著她成長。近日施景中在臉書發文，說綺綺媽去年懷孕，大約在4個月大時，她清楚夢到綺綺背著書包要回來，夢境中媽媽問她要不要去接她，綺綺說她自己回來就好。

施景中表示自己從小接觸藏傳佛教，對高僧的輪迴轉世深信不疑，他知道綺綺回來了，但不確定綺綺這一輩子是否還記得上輩子的事。

上週寶寶滿6個月大，綺綺爸媽帶男嬰來看施景中。施景中對綺綺爸媽說：「他，應該已經忘掉我是誰了」。在爸爸懷中的他，眼睛突然亮起來，專注的看著施，兩人四目相接，施在男嬰眼中，望見熟悉的靈魂。

突然男嬰伸出雙手，要施景中抱，他眼淚差點掉出來，接過男嬰，輕聲說：「小菩薩，你回來了。」施景中說，想到藏文文獻中，去世的高僧弟子和侍者，找到前世上師的轉世時，總是淚眼婆娑、激動不已，如今他能體會這個心情。

「西方有忘川水，東方有孟婆湯，讓黃泉路上的人喝下去，忘卻活著時的喜怒哀樂，乾乾淨淨，重新進入輪迴」。施景中說，「或許有人不信，只因你們沒碰過。綺綺，你真的回來了。」。

(中時電子報)