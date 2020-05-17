奪回雙北江山！陳時中成民進黨2022活棋

隨著總統、立委選舉大勝，且防疫這一仗又打得漂亮，放眼2022年的雙北市長選舉，民進黨很有機會奪回疆土，現在各方人馬也在醞釀當中，目前傳出可能人選，除了呼聲最高的鋼鐵部長陳時中，另外林佳龍、徐國勇、鄭麗君等高達10位人選，也都被點名是出征台北市的黑馬，新北部分，顧立雄也被視為可能人選。

「芭樂喔，八個樂，沒有新增確診案例」、「Jolin（九零）來了啦」連續百天坐鎮指揮中心，衛福部長陳時中被稱「鋼鐵部長」，身為台灣成功抗疫這一仗最亮眼的閣員，陳時中520後的下一步也備受矚目。疫情指揮中心指揮官陳時中：「我並沒有要選舉的打算，什麼時候都沒有。」

不管是副閣揆還是市長大位，陳時中的回答都維持得很保守，但各界看好更上一層樓，點名2022替民進黨收復疆土，出征新北，金管會主委顧立雄也被點名。新北市長侯友宜：「喔，是這樣，啊呵呵呵呵...每個人都有參選的資格，只要滿幾歲啊，好像30歲嘛。」

不只新北，身為民進黨活棋，台北也被視為陳時中戰地。另外民進黨內，包括正國會派系的交通部長林佳龍、基隆市長林右昌、柯建銘嫡系的林智堅、內政部長徐國勇，據傳小英很是欣賞的吳怡農，甚至已經式微的謝系莊瑞雄都被點名，沒有明顯派系，但呼聲很高的前文化部長鄭麗君、民進黨立委何志偉跟高嘉瑜，都是2022出征人選。

民進黨2022出征人選。（圖／中天新聞畫面）

民進黨2022出征人選。（圖／中天新聞畫面）

新竹市長林智堅：「重中之重是先把這些（現任）工作完成，那至於未來的事情，我覺得時間都還早。」

民進黨立委吳思瑤：「這都在一個討論的過程，但他可以突顯出一個事實，民進黨台北市長的人選，人才濟濟。」

防疫關鍵一仗陳時中打得漂亮，也替民進黨設下好基礎，隨著520的改組，2022的布局也正在醞釀。

(中時電子報)