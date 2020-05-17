國內口罩單日產能突破兩千萬片，業者期盼中央能早日解禁外銷管道，對此中央流行疫情指揮中心今天表示，口罩外銷解禁決不會拖到六月底，至於實名制購買口罩政策仍暫不改變。

指揮官陳時中表示，目前國內口罩戰備存量已突破一億片，指揮中心將與財政部密切聯繫，精算自四月七日起十四天購買九片口罩的政策是否足夠，以及口罩2.0、3.0的需求，開放口罩外銷是必然，決不會拖至六月底，因為若拖到六月底，國內存放口罩的倉庫恐怕也將面臨爆倉。

(中時 )