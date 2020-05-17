口罩日產量破2千萬片 陳時中曝外銷解禁時間 14:512020/05/17 中時 陳人齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 圖為口罩工廠一景。（圖／本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國內口罩單日產能突破兩千萬片，業者期盼中央能早日解禁外銷管道，對此中央流行疫情指揮中心今天表示，口罩外銷解禁決不會拖到六月底，至於實名制購買口罩政策仍暫不改變。 指揮官陳時中表示，目前國內口罩戰備存量已突破一億片，指揮中心將與財政部密切聯繫，精算自四月七日起十四天購買九片口罩的政策是否足夠，以及口罩2.0、3.0的需求，開放口罩外銷是必然，決不會拖至六月底，因為若拖到六月底，國內存放口罩的倉庫恐怕也將面臨爆倉。 (中時 ) #口罩 #外銷 #國內 #陳時中 #決不會 也許您會感興趣 推薦閱讀 白宮官員紛紛戴上口罩 「這一幕」讓台人驕傲了 07:422020/05/13 國際 嘉縣口罩鬆綁 各縣市謹慎評估 04:102020/05/14 地方新聞 巡迴醫療上山 紓解部落口罩荒 04:102020/05/14 地方新聞 30天本土零確診「口罩規定」何時解除？專家給建議 23:072020/05/14 生活 新北戶外不戴口罩 陳時中：仍依照大的規則 14:122020/05/15 生活 口罩政策可望解禁？陳時中：不會拖到7月 14:312020/05/15 生活 屈臣氏也能領口罩！領口罩還能享折扣 20:272020/05/15 財經 防疫也能KUSO 陳時中口罩寫名字「讓大家記得我」 21:362020/05/15 娛樂 陳時中盼參加11月WHA實體會議 04:102020/05/16 國際大事 防疫不馬虎 進考場先量體溫 04:102020/05/17 生活新聞 生活熱門新聞 快來對答案！109國中會考五科完整解答 - 生活 109年國中教育會考 社會科試題 - 生活 109年國中教育會考 國文科試題 - 生活 109年國中教育會考 英語科試題 - 生活 國文科一張「海豹抱海龜圖」考倒考生 答案是... - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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