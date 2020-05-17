余秉諺、王宇婕、李芳雯、陳霆歡迎葉全真加入《炮仔聲》。（三立提供）

余秉諺作勢歡迎老情人葉全真加入《炮仔聲》。（三立提供）

葉全真加入《炮仔聲》，專剋何如芸。（三立提供）

三立八點台劇《炮仔聲》近期不斷新角加入，除了李芳雯、陳霆、高山峰等人，日前又有大咖進組報到，就是「葉子」葉全真時隔8年再度重磅回歸三立，劇中她飾演陳冠霖「林家」小姑一角，專門來剋劇中「最美二房」何如芸，兩人將會有不少對手戲。葉全真表示這次進組還是有點忐忑，因為很久沒回三立演戲，覺得近鄉情怯、熟悉又陌生，但是走在三立大樓裡，面對工作人員、演員等舊識的熱情招呼，讓她有回家的感覺。

近兩年沒有拍戲的她，也沒有閒下來，不僅完成EMBA學業、副業也陸續規劃中，時隔兩年接戲，到《炮仔聲》過過戲癮，葉全真表示自己很隨緣，不管角色是正派還是反派都能接受。聽到自己演陳冠霖的小姑，她笑說：「很佩服陳冠霖到現在都還在演偶像小生，真的保養的很好！」

但在劇中最怕跟師妹王宇婕對戲，葉全真表示對表演的要求非常高，怕王宇婕的破台語會害她血壓升高活活被氣死，王宇婕則很有自信地表示自己台語有進步，現場更秀了幾句，葉全真聽了直搖頭說：「姊姊身體不好，饒了我好不好！」立馬轉頭跟經紀人說如果跟王宇婕對戲當天，要幫她準備高血壓藥！

葉全真自《牽手》後時隔八年再次回歸，就因老友製作人開口邀請，她還不知道角色就一口答應，一進組定裝，就引來超多好友舊識們寒暄問暖，眾人在梳化間彷彿開「同學會」。包括李芳雯、余秉諺、陳霆、陳小菁、王宇婕都紛紛因為葉全真而來串門子。尤其是葉全真、李芳雯兩人一見面話匣子一開就停不下來，聊起各種回憶，李芳雯笑說上一檔戲飾演葉全真媽媽，這次在《炮仔聲》中不知道有沒有機會對到戲，身旁工作人員大讚兩位台劇女神保養很好，依然保持美貌與身材，李芳雯表示：「年紀只是數字，只要愛自己就能保持美麗！」

余秉諺一下戲就衝進梳化間來見「舊情人」，兩人立刻上演情侶戲，余秉諺爆料之前在片場最愛用各種招式逗葉全真生氣，但她都無動於衷，葉全真笑說：「那些屁孩的招式我是不會走心的。」

(中時 )