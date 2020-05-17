健保費是否調整，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，健保調整牽一髮動全身，每個環節互相連動，以往國衛院也有相關論壇進行討論。今年健保署跟健保會就會做討論，他強調，希望從大的結構面討論，不要喪失社會保險，量能付費的精神，在單一保險結構下讓制度更完整健全。

陳時中表示，有關健保費用調整，每一環節都會互相連動，以往國衛院也有相關論壇進行討論。今年健保署跟健保會就會做討論。我是希望在大方面做討論，單一結構下怎樣讓健保更健全的角度來思考問題。

陳時中表示，健保是一個很重要的結構性問題，台灣健保多年來都做得很成功，受世界矚目，但制度中，都有優點和缺點，有結構的問題，以及必然不得不的情況，如何去蕪存菁，必然經過各界的討論和專家學者意見。

他表示，過去有經驗的不管是歷任健保署長同仁，公衛學者代表都很有經驗，比起當年健保費用改革的經驗累積更多，集思廣益可以更完整。

(中時 )