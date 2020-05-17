國道收費員案至今已經7年，仍未解決，民眾黨今(17)日指出，由於協議跳票，自救會仍然在與政府打官司；此外，勞動部竟拿「提升勞工福祉」計畫經費中的70萬元，做為跟國道收費員自救會訴訟的律師費，而通過這筆預算的會議主席，正是勞動部長許銘春本人；民眾黨痛批，「勞工若是心頭最軟的一塊肉，就請政府實現諾言！」。

國道收費員案的起因是由於2013年底政府全面推動國道電子計程收費（ETC）上路，讓947名國道收費員因此失業，失業的收費員們自組自救會希望政府還一個公道。直至2016年政府與勞工達成協議，總統蔡英文也稱，案件的解決「是以前政府做不到的事，這是政黨輪替的意義」，不過官司已經打了7年，收費員們指出，政府並沒有依照協議發放補貼。

民眾黨質疑，未按照協議已經沒有信用，甚至拿計畫經費當成律師費，這不僅不合理，更與「提升勞工福祉」的作法背道而馳。民眾黨團表示，已提出預算主決議，下周將會要求勞動部處理與勞工爭議法律訴訟案件經費，應該由勞動部公務預算編列經費支出，已經從就業安定基金項目下支出的律師費，也全都必須剔除歸還。

民眾黨痛批，政府口口聲聲稱「勞工是心頭最軟的一塊肉」，希望政府實現諾言，不是反過來落井下石，否則沒有資格說與勞工站在一起。

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(中時電子報)