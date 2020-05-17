林女墜落處恰為一個大排出水口，溪水減緩衝擊讓她從10公尺墜落幸運只有輕傷。（馮惠宜攝）

真是太驚險，台中26歲林姓女子，17日凌晨到光德橋附近拍照，疑似拍照時手機滑落，她因撿手機失去重心墜落約10多米深的溪床，直到上午11點有民眾經過聽聞她呼救報警，警消到場救援，她意識清楚，沒有明顯外傷，救護人員緊急將送醫檢查，唯詳細墜橋原因需待林女傷勢穩定再進一步釐清。

太平警分局宏龍派出所指出，17日上午11點左右，有民眾行經太平區光德橋時，發現橋下有人喊「救命」趕緊報案，員警獲報到場，果然發現林女躺在橋下橋墩，立刻轉報台中市消防局，消防局11點14分接獲通報，趕緊派遣車籠埔分隊，出動3輛各式救災車輛、6名消防人員到場。

林女表示「撿手機不小心掉下來」，林女的媽媽接獲通知趕來現場，發現女兒墜落溪床一時情緒崩潰痛哭，表示女兒今天凌晨2點左右離家，上午發現她不在家，有到附近找人不過沒發現，沒想到是墜落溪床。

警方研判，林女可能是拍照時手機滑落，可能撿手機失去重心墜落約10多米深的溪床，幸好幸墜落處是一個大排的出水口，溪床河水減緩衝擊，讓女子離奇只有輕傷，林女墜橋後還自行爬到一旁的橋墩求救，不過詳細墜橋原因需待林女傷勢穩定再進一步釐清。

(中時 )