大聯盟為了復賽做出最大努力，光是防疫與復賽守則就厚達67頁，而且還沒做完。因為要定期檢測，每隊春訓也只能使用50位球員，非比賽中的球員(例如場邊的投手)必須互相保持6呎(約183公分)社交距離。

美媒ESPN引述手冊部分內容，有人揮出全壘打不能慶祝，因為擊掌、碰拳、擁抱都是禁止的。除非是守備、觸殺需要，就連野手也應避免跟壘上的跑者站太近，更不可以攀談，壘審與指導員同樣要站遠點。吐口水、嚼菸草當然全面禁止。

牛棚投手必須使用自己的球，比賽結束後球員不該在球場逗留，不可以自行搭計程車或使用共乘app。在場邊閒置的球員一率配戴口罩，客場球隊不可以離開飯店去餐廳吃飯，主場球隊應避免去人多的地方。受規範者為第一級、第二級人員，包含球員、教練、裁判、球團主管、員工。

球員的家人也要與他們一起接受檢測，但守則也指出「不會明文限制球員工作以外的個人活動，呼籲大家拿出責任感，做好自我管理以避免危害他人。」

在這麼多規定之下，打球簡直是活受罪，大聯盟不強迫每個人回來比賽，但是沒比賽的人就沒收入，他們希望球員盡力配合復工。守則完成之後還需要球員工會同意才會施行。

(中時電子報)