伊能靜2015年嫁給大陸演員秦昊，因為是姐弟戀又再婚，外界並不看好，不過她和公婆相處融洽，婆婆更是逢人就誇「小靜是好媳婦」，近日她曬出天倫照，更用一句話調侃婆婆，可見婆媳倆的關係是真的非常好。

伊能靜曬出和秦昊、婆婆的合照，配文婆媳大戰完勝攻略：「別問我男人婆婆和老婆掉水裡先救誰？我會游泳，輪不到我男人，我肯定先救！」還逗趣調侃「但媽你要瘦一點，不然我倆都救你也會沉」，而面對這個難題，秦昊留言稱「這是一道送命題，我拒絕回答」，伊能静也回：「就是要你的命啊」，一家互動相當可愛，看得出平常感情是真的好。

其實，當年盛傳「哈林」庾澄慶媽媽嫌伊能靜配不上她兒子，婆媳問題成為離婚導火線，不過伊能靜現和婆婆相處融洽，不僅對她視如己出，逢人就誇「小靜是好媳婦」，她也感動像多了一對親生父母，稱能嫁進秦家「何其幸運」，婆媳之間的好感情顯而易見。

(中時電子報)