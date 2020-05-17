國中會考17日落幕，專家預測受少子化衝擊，基北區測驗題積分只要拿到15分以上就能進入台北市公立高中，但如想進前4志願近年差異不大，至少都要30分以上才能安全上榜，康橋國際學校課程總監卓意翔表示，今年英語科沒考英聽對於前端的考生沒有太大影響，但可能會讓英聽不好的孩子，有機會拿到B的成績。

卓意翔指出，今年要進入建中、北一女的測驗成績至少要拿到33分以上、作文拿5分，大約落在33.8分左右就能安全考進第一志願，而師大附中包含作文成績今年門檻大約要32.8分左右。

第三志願開始作文成績較不影響，卓意翔預估，測驗題門檻中山女中和成功高中約31分、松山高中30分、大同高中29分，至於政大附中門檻則在28.8分左右，卓意翔解釋，因交通的緣故，政大附中門檻才會下滑，因此政大附中學生的最高和最低分範圍也會落差比較大。

卓意翔指出，中崙高中、麗山高中、大直高中和板橋高中今年門檻約落在28分上下，和平高中則在26.8分左右、內湖高中則要24分以上，而成淵高中百齡高中則在22至27分區間，也因成淵和百齡高中離捷運站近，交通便利成為家長考量的關鍵。

卓意翔分析，明倫高中今年門檻大約為23分、景美女中因交通偏遠緣故約22.8分、永春高中則在20.8分左右。

至於高職的部分，大安高工還是遙遙領先，卓意翔說明，大安高工熱門的電機和資訊科門檻大約要25分，但冷門科系大約20分左右就能上，松山工農冷門園藝科大約16分左右、松山家商和士林高商則在16到17分間，台北市公立高值最低門檻大約為11分。

卓意翔表示，108課綱實施後，家長除參考交通便利也會考慮學校辦學狀況，不過因繁星計畫影響，許多程度不錯的學生回選擇在社區高中搶繁星，因此，不能看最低門檻來定論學校的好壞，事實上許多學生都會考慮進到社區學校或私校規畫大學的繁星推薦。

另外，因少子化的衝擊，不少學校的門檻也受到影響，卓意翔舉例，師大附中過去門檻都在33.8分左右，下滑到32.8分，雖僅1分差，但可能差距100個學生，這些學生都會考慮進入社區高中搶繁星。

卓意翔說，基北區的公立高中受到少子化衝擊，偏鄉的公立高中幾乎是有報名就會上，甚至10分以上都會上，像是雙溪石碇都還招不到學生，而台北市公立高中則要15分以上。

(中時 )