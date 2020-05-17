海軍敦睦艦隊發生群聚，至今感染源不明，為更了解病毒傳播狀況，指揮中心針對敦睦艦隊全體進行血清抗體檢驗，但第一次採檢結果，中研院、台大以及昆陽實驗三家實驗室各不相同，結果「聯集多、交集少」，因此再次進行第二次全面採檢室都沒有。指揮中心專家小組召集人張上淳表示，結果已經出爐，並強調這次已經有一致性的判讀結果，近日將會公布第二次的全面採檢結果。

張上淳表示，第二次的艦隊官兵血清抗體結果已經出爐，只要指揮官同意就會對外公布，而採檢結果有助於了解病毒傳播方式，以及作為未來防疫檢討。

(中時 )