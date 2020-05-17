敦睦艦隊血清抗體結果出爐 張上淳強調：這次有一致性判讀 15:192020/05/17 中時 鄭郁蓁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳。 (圖／本報資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 海軍敦睦艦隊發生群聚，至今感染源不明，為更了解病毒傳播狀況，指揮中心針對敦睦艦隊全體進行血清抗體檢驗，但第一次採檢結果，中研院、台大以及昆陽實驗三家實驗室各不相同，結果「聯集多、交集少」，因此再次進行第二次全面採檢室都沒有。指揮中心專家小組召集人張上淳表示，結果已經出爐，並強調這次已經有一致性的判讀結果，近日將會公布第二次的全面採檢結果。 張上淳表示，第二次的艦隊官兵血清抗體結果已經出爐，只要指揮官同意就會對外公布，而採檢結果有助於了解病毒傳播方式，以及作為未來防疫檢討。 (中時 ) #血清抗體 #張上淳 #採檢結果 #敦睦艦隊 #強調 也許您會感興趣 推薦閱讀 俄羅斯醫院呼吸器爆炸 張上淳：我國多是歐美進口 14:422020/05/13 生活 新型病毒變異出30多種病毒株 張上淳解釋 14:582020/05/13 生活 敦睦艦隊血清比對結果 下周公布 15:242020/05/13 生活 酒店舞廳恢復營業？ 陳時中：有條件開放 15:332020/05/13 生活 楊金龍：CBDC測試中 台灣不會負利率 17:482020/05/13 財經 鮑爾不考慮負利率 暗示美國經濟難有V型復甦 23:142020/05/13 財經 強調專注防疫 府避談赦扁 04:102020/05/14 政治要聞 新聞早班車》強調專注防疫 府避談赦扁 07:102020/05/14 政治 美國經濟有沒有V型復甦？ 鮑爾這樣說 10:462020/05/14 國際 生活熱門新聞 快來對答案！109國中會考五科完整解答 - 生活 109年國中教育會考 社會科試題 - 生活 109年國中教育會考 國文科試題 - 生活 109年國中教育會考 英語科試題 - 生活 國文科一張「海豹抱海龜圖」考倒考生 答案是... - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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