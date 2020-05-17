高雄街頭17日上午突然出現大量匿名布條，民眾發現拍照PO網，綠底白字寫著「阿舅要回來了」，一般市民看了可能摸不著頭緒，甚至有人認為這是罷韓新招，但地方政壇過去常私下稱呼前市長陳菊胞弟陳武進為「阿舅」，正值民進黨高市黨部主委選舉，菊系高閔琳與海派趙天麟相爭之際，布條出現後立刻引發政界議論。

高雄許多地方今天上午都發現掛上綠底白字布條，寫著「阿舅要回來了」，市民覺得奇怪，上臉書各社團詢問「這是什麼？」、「誰家阿舅要回來了這麼大費周章貼布條要給全高雄知道？」

目前發現包括三民區、楠梓區、大社區、鳥松區等地均有這塊「阿舅要回來了」布條，雖未指名道姓「阿舅」是何方神聖，但綠色布條似乎意有所指，在地政壇人士直接聯想，布條指涉陳菊胞弟陳武進的可能性極高，尤其25日民進黨高市黨部主委選舉就要投票，時機敏感。

據了解，民進黨高市黨部主委共有趙天麟、高閔琳及林正男登記參選，但主要是菊系「六小福」議員之一高閔琳、海派立委趙天麟捉對廝殺，雙方掌握的派系黨員票勢均力敵，正積極爭取游離黨員票，高閔琳、趙天麟先前曾因政黨是否應站上罷韓前線，掀起茶壺內的風暴，隨著投票日逼近，競爭也愈來愈白熱化。

「含意太深遠，看不懂！」菊系議員邱俊憲說，據說是有人半夜騎著摩托車到處掛布條，但完全不知道是誰指使，他說，如果這塊布條是在隱射過去地方首長的親人，其實過去其他政黨對這位首長親戚的身分均有質疑批判，但最後都查無不合適的作為，如果有為非作歹，相信過去的選舉不可能被輕易放過。

邱俊憲認為，這塊布條與高市黨部主委選舉應該沒有關係，因為高雄選舉氣氛相敬如賓，只是對一些事情的態度有不同看法，一切交由黨員選擇，雙方各自努力，相信剩下6天就要投票，選情也不會有太大變化。

邱俊憲也諷刺，市府對於罷韓廣告，七早八早就去拆除，大家都在看，針對這些奇怪的布條，要多久才會處理；高市環保局則表示，只要是違規廣告、旗幟，都會依規定及分工處理，目前已通知相關單位巡察、通報及拆除。

前行政院長秘書長林益世爆發向爐渣業者索賄事件後，前立委邱毅、台北市議員林瑞圖多次在政論節目爆料，爐渣業者曾拜託綠委許智傑關說前高市環保局長李穆生，兩人指控許的背後靠山就是綽號「阿舅」的陳武進。

後來陳武進為此提告，刑事部分邱毅、林瑞圖各被判刑6個月、5個月徒刑，易科罰金，民事則各判賠20萬；不過，事後陳菊也對兩人提出告訴，檢方認為邱毅、林瑞圖雖指陳武進是「地下市長」，但僅凸顯陳武進是陳菊弟弟的身分，最終偵結不起訴。

(中時 )