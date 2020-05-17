伴侶盟今天疾呼，應該跨國同婚盡速合法化。（林良齊攝）

去年5月17日台灣同婚專法「司法院釋字第七四八號解釋施行法」通過，至今已滿一周年，但伴侶盟表示，跨國同性伴侶的結婚自由仍舊受限；如已與馬來西亞伴侶阿唐相識6年的凱俐坦言，去年一聽到同婚通過後，許多同志都激動大哭，但聽到跨國同婚仍未合法時，她則因難過大哭。

伴侶盟秘書長簡至潔表示，跨國同姓婚姻是依「涉外民事法」規範，但其中規定只要一方當事人的本國還沒通過同婚，其婚姻在台灣就無法成立，導致數百對跨國同性伴侶仍無法結婚。

伴侶盟常務理事、律師潘天慶說，目前法律規定要跟這27個同婚合法的地區或地區才能結婚，但難道愛一個人之前還要先選擇國籍嗎？而有人認為可以歸化台籍，但面對異性戀卻無此類規範，這已經涉及跨國同婚歧視，會持續透過各種種管道爭取跨國同婚的權利。

來自馬來西亞、今年39歲的阿唐說， 2014年在網路上認識凱俐、2015年決定一起生活、2016年凱俐來到馬來西亞與她辦了結婚典禮。為了能與凱俐一起生活，阿唐在35歲的「高齡」來台就讀大學，今年6月就要畢業，為了能與凱俐一起生活，他也選擇繼續報讀碩士班。

凱俐坦言，去年聽到同婚專法通過時，許多人都高興地激動大哭，但一方面聽到跨國同婚仍未合法時，她則難過落淚。

伴侶盟表示，為了解決跨國同婚的問題，4月中向法務部、陸委會、內政部移民署、內政部戶政司及司法院函詢，從來函發現沒有任何一個行政機關否定跨國同婚的權利，但各機關的意見並不一致、有待整合，呼籲總統蔡英文應在第二任任期時完成跨國同婚的配套，落實婚姻自由與平等。

(中時 )