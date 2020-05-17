吳宗憲與Sandy主持《小明星大跟班》。（盧禕祺攝）

吳宗憲17日主持中天節目《小明星大跟班》，談到旗下藝人兼好友辛龍因劉真逝世走不出來，「有給他最後通牒，本來要他今天帶女兒來探班，但還是比較困難一點。」他以「帶子郎」自稱，「我比他辛苦多了，最困難的時候，一個人要帶四個孩子，還要照顧爸媽，養家活口，我都走過來了，他要加油。」他曝凌晨3點跟辛龍講了1小時，凌晨4點又接羅志祥電話，他笑說：「我也要休息，走不出來的是我。」

談到辛龍現況，吳宗憲嘆氣表示：「辛龍可以出來了！這件事情需要更長的時間，甚至是一輩子，我們也羨慕有這樣的真愛在。」但他認為辛龍得考慮女兒霓霓的未來，「孩子還包著尿布，未來還很長，一定要走出來，不可以窩在那裡。」他坦言會在媒體公開喊話，也是希望辛龍更堅強，「我做過什麼，你就去做什麼，一定要加油，我們是帶子郎。」

對於羅志祥是否有機會重回八大《娛樂百分百》，吳宗憲表示：「沒什麼問題，台灣的觀眾很健忘，事緩則圓，過去就好。」他認為小豬感情是個人私事，「這有什麼好道歉的，他要對雙方交代，跟我們交代幹麻？民眾也太雞婆了。」他認為男方一定要對人家交代清楚，「最重要的一點，你認同的人怎麼交代？如果生小孩，你只要可以對孩子、對孩子媽交代就好。」

(中時 )