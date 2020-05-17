廣原小熊Mulas經10個月照養及野訓，昨天順利野放。（台東林管處提供／莊哲權台東傳真）

廣原小熊Mulas野放

去年7月27日台東縣海端鄉廣原村出現1隻落單小母熊，林務局台東林管處接手安置，並由部落依布農族儀式命名為Mulas，經過10個月的照養及野訓，16日清晨由直升機載送到中央山脈野放，17日從衛星發報器傳回訊號，顯示她已經開始活動。

野放當天，台東林管處邀請在地大埔部落耆老祈福，Mulas帶著部落族人及工作人員的祝福，在2位獸醫師護送下，於上午7：10搭乘民間航空直升機起飛。

抵達現場後，工作人員讓Mulas先在籠內待了1個多小時，讓牠觀察這片未來屬於牠的森林，籠門開啟後，只見Mulas緩緩步出，淡定地向周邊張望探索並緩步前進，然後以稍快步伐奔跑向森林，於上午9：30完成野放。

Mulas身上配掛具有延展設計及預設1年後自動脫落的衛星發報頸圈，台東林管處規畫至少半年的監測追蹤，希望能掌握野放後動態，17日上午接收到第1次訊號，顯示Mulas已經往南移動了1.2公里，顯示對周遭環境充滿好奇，令工作團隊稍感安心。

台東林管處長劉瓊蓮表示，Mulas初照養時體重僅3.9公斤，身體較虛弱，尚在哺乳期，無法獨立生活，今年1月進入經訓場，學會取食各種植物、野果，也學會獵捕野生動物，還展現上樹築巢棲息的行為，野放前體重已42公斤，年齡1歲左右，歷經4次健檢，狀態良好，經評估已可「畢業」，回到森林的家。

從小熊救援、照養至野放，台東林管處感謝所有在過程中參與協助的團體及個人，除了林務局全力支持，包括台北市立動物園及特有生物保育研究中心、屏東科技大學野保所、花蓮林區管理處、台灣黑熊保育協會、多位野生動物研究學者專家。

尤其要感謝委託照養的野灣野生動物保育協會團隊全心全力完成工作，同時也謝謝當地部落族人的通報與支持，而昨日的野放行動與先遣作業，也承內政部空勤總隊、德安航空與交通部民航局全力協助。

後續台東林區管理處將持續結合廣原社區巡守隊進行棲地巡護工作，與部落夥伴攜手守護臺灣黑熊的家園。也呼籲民眾在野外發現需救傷之野生動物時，請即時通報地方縣市政府(1999)或林務局24小時通報專線(0800-000-930)，也請謹記大自然是野生動物的家，「愛牠就不要打擾牠們」。

(中時 )