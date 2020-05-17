翰詮集團董事長賴營炫以進出口貿易起家，並跨足建築業、飯店業及餐飲業，曾被喻為台中飯店大亨。（資料照片／王文吉攝）

翰詮集團收購台中梧棲國都大飯店，2015年9月開幕，冠蓋雲集。（資料照片／王文吉攝）

翰詮集團董事長賴營炫近年砸下15億跨足飯店業，陸續併購台中山線、海線及市區等3家飯店，事業一度如日中天，不過前年起爆發財務危機，集團及賴營炫名下7筆不動遭法拍，其中國都大飯店更因疫情重創觀光業，一拍流標，二拍底價降至2.216億元，預計5月22日開標。

翰詮集團以進出口貿易起家，是菲律賓知名休閒食品「上好佳」品牌的台灣總代理，代理的30多項休閒食品在全台各大量販、超市通路銷售；翰詮另外也從事建築業，之後跨足飯店業。

翰詮集團砸下15億元陸續併購豐原區「五都大飯店」、港區「國都大飯店」及市區「達欣精品商務飯店」，總客房數達到286間。翰詮集團透過收購老舊飯店拉皮改裝，事業版圖擴張快速，還跨足餐飲業，初期經營有聲有色，賴營炫更被喻為台中飯店大亨。

蔡政府上台之後，翰詮集團旗下飯店受陸客減少衝擊，營收每況愈下，前年更爆發餐飲部門欠薪、拖欠工程款等。翰詮集團及賴營炫持有的7筆不動產，陸續遭債權人提出聲請拍賣。

根據法拍資料顯示，禾田亞太總部、仁愛鴻禧、銓友鳳凰天廈、寶璽公園覺邸、慕尼黑頂樓等物件，多數在第一拍時流標，第二、三拍才售出。國都大飯店更因疫情衝擊，上月24日第一拍底價2.77億元，最後流標，二拍底價2.216億元，預計5月22日開標。

淪落法拍的國都大飯店，與翰詮集團旗下的五都大飯店、達欣精品商務飯店均正常營運，員工對於管理經營問題不願回應。業界人士分析，肺炎疫情重創觀光業，各家飯店住房率奇慘無比，幾乎都在苦撐寒冬，現階段很難有人願意投資，國都大飯店可能會再流標。

(中時 )