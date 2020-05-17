自稱嘉義高工畢業的周姓男子，挨家挨戶拜訪退休老師聊天，再訴苦工作不順，手頭緊，向老師借錢搭車，嘉義高工證實近月來有10多名退休老師受騙，被騙幾千塊到1、2萬元不等，懷疑個資外洩，以致不明人士按址行騙。

賴姓退休老師指出，最近有不明男士打著某國立高工畢業校友的名義，向該校退休老師詐騙，這名男子有時自稱汽車科畢業，有時又說是機械科畢業，一些退休老師擔心該人上門騷擾，希望警方能協助處理。

嘉工退休教師聯誼會長吳文堂說，確有自稱畢業校友的男子上門找退休老師，裝熟、敘舊後，就說工作不順、缺錢買車票，開口借錢，老師礙於情面及住家安全，拿1、2000元給他。

吳文堂說，這名男子食髓知味，找不同老師「借錢」就一去不回，但有位黃老師陸續被借好幾次，累計約1、2萬元，近月來有10多位退休老師受騙。

嘉工表示，這名男子自稱姓周，是民國80年代畢業，年紀約40來歲，早期畢業紀念冊附有通訊錄，懷疑是否因此個資外洩，已籲請學校教職員工及退休老師提高警覺。

(中時 )