前亞運國手袁叔琪、郭振維及王正邦在企業射箭聯賽二年，都是身兼教練、選手雙重身分的名將，袁叔琪更預告下半季還有驚喜要給大家。

袁叔琪曾於2002年釜山亞運勇奪女子個人金牌、2004年雅典奧運獲女團銅牌；郭振維則是2006年杜哈亞運團體銀牌、個人銅牌及2014年仁川亞運個人銅牌；王正邦更是參加過三屆奧運，最佳成績於2004年雅典奧運男子反曲弓團體賽帶走銀牌。

企箭元年開幕戰，袁叔琪執掌兵符的寒舍隊，在與協會青年隊之戰因為賽事撞期泰國亞洲射箭大獎賽， 寒舍隊陣中兩名箭手趕不回來，大會權衡後加上袁叔琪同意，最後讓她上場「代打」成為比賽「彩蛋」。

去年率領寒舍集團隊登上企業射箭聯賽元年冠軍寶座後，袁叔琪和郭振維投入企業射箭聯賽二年選秀，成為寒舍集團隊教練兼選手，王正邦則是由凱撒隊選手變身台中銀行隊教練兼選手，被問到會不會和郭振維於企箭二年上場試身手，袁叔琪笑說：「一定會！下半季會給大家一個驚喜，我們兩個人會一起上場比賽，時間點我都想好了，但暫且先保密，請大家拭目以待。 」

王正邦去年10月跌倒導致左手小指頭第五節骨折，企箭元年關鍵時刻未能替凱撒隊建功，讓他相當自責，如今受傷處植入的鋼板雖還沒取出，但狀況已逐步恢復，企業射箭聯賽二年成為新竹愛山林隊教練兼選手。

「還有機會比賽是件很幸福的事，感謝愛山林隊給我機會，我的心中充滿感恩。」王正邦如此說，首度擔任企業射箭聯賽教練，跟在本身是中華隊教練的愛山林隊教練倪大智身邊學習，王正邦說自己還有很大的進步空間，會像海棉一樣努力吸收養份。

倪大智則說：「愛山林董事長祝文宇本身是射箭協會理事長，站在推廣立場，今年愛山林隊選手數有增加，所以我們挑了王正邦，希望他可以協助訓練和照顧選手，如果他傷後的恢復狀況良好，也有機會上場比賽。」

(中時 )