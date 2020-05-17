農民陳情登記至通知領肥料，最快需15天才可領到肥料，半個月已錯過施肥期將造成收穫量大減。（陳世宗攝）

農民紓困方案只有參加農保才能領取？農民陳情說，紓困金很多從事農業員參加勞保者卻「看得到、領不到」！建議政府應將參加勞保農民也納入紓困對象；中市府農業局說，今年5月31日前至農委會各區農業改良場申請實際耕作證明書者，就可申請農民紓困生活補貼。

鄭姓農民陳情指出，坊間很多實際從事農業員參加勞保者，具有農地也實際從農事，他們和一般投農保的農民一樣，從事一樣工作，紓困卻被排除在外；只因投保勞保不同，政府紓困不應有雙重標準。

農業局說，非屬農保或農職保被保險人的農民，只要於4月30日前3年內，曾參加農委會農糧署相關農糧政策者或實際從事農業工作，於5月31日前申請實際耕作證明書者，均可申請農民紓困生活補貼。但若107年度農業所得以外個人綜合所得總額達50萬元，或已領取性質相同補助者，不得領農民紓困生活補貼。

農民不滿表示，政府宣稱農業所需肥料保證供給無虞，但登記日至通知領肥料，最快需15天才可領到肥料，半個月已錯過施肥期造成收穫量大減。農民要求政府應補償農民1期稻作欠收損失，補償政府明知肥料不足，卻農民說肥料充足，當時應鼓勵休耕政策。

農業局強調，此乃農民預期新冠疫情肥料短缺，預購數量倍增導致無法滿足農友需求。中市近1周預購7工作天內到貨率約為87％，因台肥出廠至送達農會須配合貨運落差約1至2天，基本上10天內應可取得肥料；市府盡力協助簡化流程，減低疫情對農業衝擊。

(中時 )