梁朝偉演出電影《海上花》（friDay影音提供）

韓劇《夫婦的世界》正宮大戰腥夫與小三的灑狗血劇情正夯，friDay影音趁勢推出數位修復電影《丈夫的秘密》、《我是一片雲》、《海上花》、《戀愛與義務》、《龍門客棧》等50部片，其中由昔日「寶島玉女」張美瑤、張潘陽、吳麗芬主演的《丈夫的秘密》，堪稱60年代版的《夫婦的世界》；林青霞、秦漢、秦祥林主演的《我是一片雲》則上演大膽的三角關係，30年代到90年代的情愛電影，一樣愛到你死我活，深受觀眾喜愛。

《丈夫的秘密》劇情描述張美瑤與吳麗芬為同窗密友，失聯數年後，吳麗芬的丈夫張潘陽發現老婆的閨中密友竟是自己昔日的舊情人，兩人情不自禁地纏綿了一晚，甚至因此懷有身孕，讓元配傷心離家。

林青霞（左）與秦漢主演電影《我是一片雲》。（friDay影音提供）

林青霞主演的《我是一片雲》也有三角戀情節，她化身天真爛漫的少女，被青年記者秦祥林帥氣瀟灑的模樣吸引，但在發現自己是私生女身世，認為自己配不上對方，選擇嫁給一直守護在身旁的秦漢。該片陣容是一大亮點，除一代女神林青霞主演外、還看得到她與秦漢、秦祥林兩位男神談情說愛，堪稱是鑽石級的夢幻陣容。

《海上花》則再現梁朝偉與劉嘉玲的淒美的青樓愛情。該片描述久經風霜的煙花女各自拿著恩客們盤算，其中，羽田美智子飾演的沈小紅兩面手腕，卻聰明反被聰明誤；李嘉欣飾演的黃翠鳳工於心計，只望最有錢的恩客替她贖身，而劉嘉玲飾的周雙珠世故練達對愛情早已心死。梁朝偉飾演的王蓮生，奉父母之命早婚，他在青樓中逢場作戲中動了情，想要在虛情假意中尋得真愛，卻落得一場空。

《戀愛與義務》由阮玲玉（右）與金焰在當年紅極一時的金童玉女主演。（friDay影音提供）

早在30年代的電影《戀愛與義務》就在大銀幕上演兒女之情，該片由當年紅極一時的阮玲玉與金焰主演，描述她飾演的楊乃凡愛上了金焰飾演的大學生李祖義，女方在禮教逼迫下，奉父命嫁給了自己不愛的男人。多年後楊乃凡與李祖義命中註定的相遇，2人舊情復燃且私奔，但李祖義最後卻因顛沛潦倒而亡。

(中時 )