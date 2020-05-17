葉姓、向姓以秝詳公司（現已結束營業）名義，詐騙之前投資未上市股票、靈骨塔有損失的民眾，誆稱投資數萬元到數百萬不等，才能順利將「套牢」投資出脫，拿到錢後便以公司業務出車禍、身體不適，以致案件停擺，被害人更是雪上加霜，士林地檢署日前偵結，認葉男等19人以三重、士林、內湖據點，共詐騙2927餘萬元，並以組織犯罪、詐欺、違反個人資料保護法等罪提起公訴。

葉姓男子自2019年間，透過朋友介紹、應徵方式，組成詐欺犯罪組織，經並從早期投資靈骨塔塔位、投資未上市股票名單取得個人資料，公司業務以話術，告訴被害人「已有特定買家願意高價收購，但必須整套，交易才會成功」、「客戶出售殯葬產品獲利很大，須辦理捐贈節省稅負」等多種方式誘騙被害人拿錢再投資。

業務員透過一搭一唱方式，假扮買家、塔方與被害人接洽，當被害人拿錢購買「節稅款」或購買指定的殯葬產品後，業務員就會以「買方家人看了不喜歡」、「買方住院」或是業務員身體不適、出車禍、酒駕被關」等理由搪塞，隨即消失不見。

葉等人自2019年開始，以各種名目進行詐騙，從數萬到數百萬，共詐騙38名被害人，共計近3000萬元，案件爆發後，葉辯稱，所得款項有20％到30％給參與業務人員作為績效獎金，其餘用於公司以及個人花費。

起訴指出，葉、向等人先以噓寒問暖方式，取信被害人，之後虛構買家、誆稱政府補助、買商品抵稅、假冒未上市公司出面協調，甚至夥同共犯假扮買家出示高額「訂金」以取信被害人，使得被害人誤信真的有人願意購買，導致購入原本無需求的商品，已屬施用詐術的行為。

(中時 )