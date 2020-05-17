金融維穩 易綱：加強貨幣政策逆周期調節 16:002020/05/17 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中國人民銀行行長易綱表示，大陸會加強貨幣政策逆周期調節，更注重靈活適度，維護金融市場穩定，推動疫情防控和經濟社會發展雙贏。 易綱在大陸黨刊「求是」雜誌撰文指出，目前疫情防控阻取得重大戰略成果，經濟社會秩序加快恢復，但境外疫情擴散蔓延，並對全球經濟金融環境產生重大不利影響，給大陸經濟發展帶來新的挑戰；人行將按充分發揮再貸款再貼現、貸款延期還本付息等金融政策的牽引帶動作用，疏通傳導機制，為穩企業保就業和實體經濟發展提供支持。 (工商 ) #易綱 #貨幣政策 #逆周期調節 #疫情防控 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸人行：關注全球非常規寬鬆政策 負作用會逐步體現 10:412020/05/14 財經 防控萬無疫失 陸校復課更留心 04:102020/05/15 話題觀察 陸財長︰財政更積極 提高赤字率 04:102020/05/15 全球財經 政治局常委會：維護國際產業鏈安全 04:102020/05/15 全球財經 挺台商參與新基建 國台辦頒布支持台企11條 15:342020/05/15 兩岸 人行續做MLF 貨幣寬鬆高峰或已過 04:102020/05/16 全球財經 易綱：加強貨幣政策逆週期調節穩金融市場 12:052020/05/16 財經 易綱重申：加強貨幣政策逆週期調節 04:102020/05/17 全球財經 兩會前夕 陸七要部署經濟 04:102020/05/17 兩岸要聞 財經熱門新聞 散戶別被騙了！專家洩外資倒貨驚人秘密 - 財經 油價慘況過了！專家驚曝6月後最大危機 - 財經 台積電赴美幫了北京！美媒爆陸大廠撿到槍 - 財經 台積電赴美設廠華為慘了！ 分析師曝死敵樂歪 - 財經 散戶拿紓困金買台積電 錢進了誰口袋？ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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