中國人民銀行行長易綱表示，大陸會加強貨幣政策逆周期調節，更注重靈活適度，維護金融市場穩定，推動疫情防控和經濟社會發展雙贏。

易綱在大陸黨刊「求是」雜誌撰文指出，目前疫情防控阻取得重大戰略成果，經濟社會秩序加快恢復，但境外疫情擴散蔓延，並對全球經濟金融環境產生重大不利影響，給大陸經濟發展帶來新的挑戰；人行將按充分發揮再貸款再貼現、貸款延期還本付息等金融政策的牽引帶動作用，疏通傳導機制，為穩企業保就業和實體經濟發展提供支持。

(工商 )