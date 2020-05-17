安樂中學葉姓考生，跨越考場障礙，堅持到試場應試。（基隆市府提供／許家寧基隆傳真）

葉生父親說兒子從小承受身心折磨，也磨練出無比的毅力。（基隆市府提供／許家寧基隆傳真）

國中教育會考落幕，基隆與花蓮區皆無考生發燒，其中基隆安樂中學罹有罕見疾病馬凡氏症的葉姓考生，在父親的陪伴下，堅持走到特殊試場應考，完成人生首場大考，毅力感人，葉生盼未來就讀烘焙相關科系，為病友研發出好吃又健康的美食。

基隆區今年申請特殊考場需求之身心障礙學生有30名，國外馬凡氏症罹病率約5000到萬分之一，葉生為馬凡氏症合併先天性心臟病患者，這種全身性結締組織疾病，會造成視覺模糊，影響骨骼及心血管，常見四肢、手指、腳趾細長不勻稱，身高明顯超出常人。

葉生從小至今歷經多次脊椎及心臟手術，由於身體的狀態，造成他需長時間請假治療及休養，學習過程比同年紀的孩子辛苦許多，但病弱的身體並未澆熄他的學習動機，葉父說，孩子心思細膩，很有毅力，堅持跨越障礙，參加會考檢視自己的成果。

期待就讀烘焙科系的葉生說，因為從小病弱的身體，讓他立志能研發各種病友可以盡情享用的三餐及點心，讓美食不再只是「健康」的人的專利，也能讓所有身心不適的患者，在飲食上得到營養和滿足，才能更有信心及體力來對抗病魔。

基隆考區整體到考率約98.89％，兩天共計攜帶量角器及手機發出響鈴2起違規；花蓮考區到考率約99.28％，缺考率較往年低，但違規達10起，分別為提前翻閱題本、攜帶其他物品、電子錶鬧鈴響、修正液塗抹答案卡各1件及提早離場6件。

(中時 )