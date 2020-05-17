【1】失業者癱瘓政府網站
新冠病毒肆虐美國，導致失業人口暴增，短短六周請領失業救濟的勞工就逾3千萬，並曝露各州政府電腦系統老舊的問題。
【2】股神改開線上股東會
巴菲特將今年股東會改為線上舉行，奧馬哈飯店、餐廳等無數企業損失一筆生意，估計經濟損失超過2,100萬美元。
【3】義大利解封非兒戲
歷經八周封鎖措施，超過400萬義大利民眾已在5月初重回工作崗位。不過學校與托兒所直到秋季前仍將關閉，這也讓出外工作的許多父母，對於要找誰來照顧小孩傷透腦筋。
【4】坦尚尼亞禱告防疫
坦尚尼亞總統馬格富尼說，現在是建立大家信仰，並繼續向神禱告祈求保佑的時候，而不是依賴口罩去避免染病。
【5】中概股回歸熱潮來了
在大陸官方表態與政策鬆綁下，加上近期美股爆發瑞幸咖啡財務造假醜聞，動搖市場對中概股信心，預料2020年中概股回歸將是陸港股市主流。
(中時電子報)
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