天氣越來越熱，蚊蟲也開始活躍，很多人都有半夜睡得正甜，卻被蚊子打擾不得好眠的經驗，一名台大女大生也遭蚊子騷擾，神奇的是，她竟用橡皮筋射殺蚊子，當場「屍首飛散血液噴濺」，讓她忍不住PO文驕傲分享，眾多網友也驚呼：后羿後代！

女大生在Dcard發表「最爽的一次打蚊子」一文，表示半夜被蚊子吵醒，全身多處超級大包，癢到不行，她發現「兇手」竟悠哉停在牆邊襪子上，抄起一條橡皮筋對準一射，只見「兇手」殘骸與血液噴濺四散，烙印在牆上，讓她覺得超爽。

豈料，2天後原PO又被蚊子騷擾，這回被咬9包，起來一看，又停在襪子上，原PO再度拿起橡皮筋「二度射爆」，但爆血竟比上回少很多，讓她詫異，結果一躺下來又聽到嗡嗡聲，讓她超無奈。

網友們對於原PO超強「射技」嘖嘖稱奇，熱烈回應「求橡皮筋射蚊子教學」、「你一定是后羿後代」、「這技術也太猛」、「可以拍影片教學了嗎」、「拜見師父，跪求教學」。

(中時電子報)