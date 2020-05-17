民進黨立委鍾佳濱今日接受記者電訪表示，下一代健保改革的方向，除將資產收入、境外所得、及量能付費機制納入一併考量外，醫護人員長期貢獻卻沒得到應有的回饋，也要重新檢討。

衛福部長陳時中傳出有意調整健保費率，初步構想是計算國人每年平均就醫次數，次數越多，部分負擔隨之拉高。但會有排除重大傷病、弱勢族群的配套。

記者向鍾佳濱提問，與歐美國家相比，台灣看病便宜，導致有民眾一年看幾十次感冒。甚至有些特定群眾，健保費用國家買單，連看病也不用收掛號費，到後來把醫療院所當成社交場所。這些問題是否也該檢討？

此外，健保補助弱勢，但是很多人收入並不差，卻藉由隱匿所得手段，而被列為中低收入戶。政府在檢討健保費率前，是否應該把稅制問題，甚至是地下經濟追查，這些也納入一併討論？

鍾佳濱表示，政府處理健保費率，最早是以薪資所得課稅，二代健保是將財產所得納入收入補充保費，未來是否要將資產所得、境外所得實質收入也一併納入。也是討論當中的一種可能。

鍾佳濱回應，陳時中所說的「看病愈多、負擔越高」，應該是指調整量能給付，未來的措施可能是朝加大收費級距討論。這樣的目的當然是藉由適度調高部分負擔，減少濫用浪費。然而，檢討收費級距，民間恐怕會有聲音，但下一代的健保改革最終還是要面對。

鍾佳濱同意過去一直以來，地下經濟問題沒有處理，很多受薪階級「繳稅跑不掉、補助領不到」，看到有人逃漏稅還能領補助，當然會有相對剝奪感及對稅制不公感到憤怒。

鍾佳濱表示，目前因疫情問題，短期內經濟前景並不樂觀，現在要來談追稅查稅，並不是一個適當的時機。等到景氣復甦，民間收入增加後，到時候再來檢討稅制，國人認同度會比較高，改革才會順利。

(中時 )