網路課程消費新法上路，台中市法制局做圖卡便民。（台中市政府法制局提供／陳世宗台中傳真）

經濟部去年11月訂定「網際網路教學服務定型化契約應記載及不得記載事項」，自5月15日正式生效，明定費用計算基準、不得記載預付費用購買點數或堂數的使用期限、瑕疵擔保責任歸屬、業者有無擔負履約保證，以及消費者是否擁有貸款償還抗辯機制及隨時終止契約權利等6大重點，台中市政府呼籲民眾適時運用新法條文，加強保障自身消費權益。

市府指出，拜科技進步所賜，遠距教學儼然成為忙碌現代人的主要學習型態，近期更因新冠肺炎疫情成為民眾首選。法制局指出，這類課程消費金額動輒數萬至十幾萬元，消費者常分期付款或貸款繳納，且履約時間長，消費者極可能會因種種因素，而須解約或中途終止契約，業者方面也可能發生無法繼續提供服務等問題，因此衍生退費爭議。

根據行政院消費者保護處統計，有關網路教學服務，每年相關爭議就超過200件，台中去年也有72件之多；新法6大重點包含業者以促銷價格販售課程，應以「優惠總價」作為契約各項費用的計算基準，新法也明定業者瑕疵擔保責任、賦予消費者貸款償還抗辯機制、要求業者應負擔履約保證責任。

新法更保障消費者有隨時終止契約權利，以及消費者若預付費用購買點數或堂數，業者不得記載使用期限，但若雙方就該筆預付款已經指定特定用途時，則可約定使用期限（例如考前衝刺班、暑期先修班等）則不在此限。

法制局長李善植說，新法雖然加強保障消費者權益，但最重要的還是在簽約或購買課程前，先「停、看、聽」，也就是「多試聽、多試閱、多比較」各家教學服務課程內容，考量是否符合自身需求，並應仔細審閱契約內容及退費條款，尤其需注意違約金的約定內容，以保障自己的權益。

李善植提醒民眾，如有任何消費問題，可在每週一至五上午8至12時、下午1至5時，利用市話或手機撥打全國性付費消費者服務專線「1950」或04-22289111分機23800，由台中市政府或消費者所在地縣（市）政府消費者服務中心人員提供諮詢服務。

(中時 )