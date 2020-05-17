知名造型師李明川受明新科技大學禮聘為人文設計學院藝術總監，他時常往返台北、新竹，在該校時尚造型與設計系授課，開的課程大受學生歡迎，還有外系生也來上，李明川翻轉書本教學方式，透過啟發式教學，讓學生更專注於學習。

李明川具有20餘年造型師工作經驗，他在明新科大開設課程包含「基礎彩妝實作」、「色彩藝術美學」、「整體造型設計」等，透過開放、啟發式教學，以及分組實作，不僅本科系學生參與度高，課堂上還有1成為外系學生，甚至還有進修部的學生，特別白天前往旁聽，讓李明川很感動。

即使須往返台北、新竹教課，李明川也說，但看到同學有收穫及成長，「就很值得」，他也喜歡跟學生互動，了解年輕人想法，並分享業界實務。

知名造型師李明川在明新科技大學授課，與學生互動良好，教學內容實用活潑，也深受學生歡迎。（翻攝自照片引自李明川粉絲團 「李明川Lee Ming Chuan」）

李明川表示，除了造型、彩妝的基本功，他更希望學生有「觀念」，例如引導同學在色彩、線條的集體創作，也是激發學習力，設計出來的圖案也應用在布料上，讓學生具有把創意發實現為造型成品的經驗。

李明川教學方式也十分實用，例如講到年代風格，就帶學生看電影「大亨小傳」，進而認識時尚、造型產業的發展趨勢。

近日正逢疫情流行期間，人人口罩不離手，李明川也分享，市面上有多款素顏雙具有不沾染的效果，可用於打底，且戴著口罩，眼睛就很顯眼，可加強眼部周圍保養，透過明亮的眼妝，即使戴著口罩也依舊醒目。

(中時 )