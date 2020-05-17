國內新冠肺炎疫情持續捎來好消息，中央流行疫情指揮中心今日證實，連續第10天宣布零確診，不過根據大陸浙江大學研究團隊的研究發現，新冠病毒大幅改變致病性，至少出現30種突變毒株，最毒的毒株病毒量比最溫和的病毒株高出270倍！

這項研究是由中國大陸工程院院士李蘭娟領軍，研究團隊採集了11名收治在浙江大學附屬醫院的患者病毒樣本，進行超深度定序發現，病毒株上有33個突變，每個毒株上至少出現1個突變，其中19個是首次被發現的全新突變，驗證病毒株變異和多樣性被大大低估。

研究團隊指出，病毒株毒性差異可達270倍之高，讓新冠肺炎患者持續45天呈現陽性反應。此外團研究團隊還發現，最致命的毒株種類在大陸浙江省、西班牙、義大利和美國紐約的病患身上被發現。

李蘭娟的這項研究論文發布於medRxiv上，目前尚未經同儕審查，除了大陸專家的報告，中央研究院透過研究也將新冠病毒演化分為6大類；據中研院院長廖俊志表示，病毒變異性愈高，死亡率愈高。

針對這些研究報告，中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，RNA病毒本來就會演化，幾個月以來，隨著新冠肺炎在各國傳播，病毒基因也會持續變異，不過台灣近日並未出現境外移入個案，因此未出現病毒演化變異的情況。

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(中時電子報)