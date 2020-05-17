前總統陳水扁因貪汙等案入監至今仍在獄中服刑，但近期傳出民進黨幾位立委醞釀希望蔡英文總統能在520特赦阿扁。諷刺的是，高雄市長韓國瑜卻因為去年請假高雄市長3個月，代表國民黨選總統而被罷免。讓國民黨副秘書長、台南市議員謝龍介感嘆，民進黨「心中有兩套標準」。

據本報系《中時》16日報導，台南市長黃偉哲今日受訪被問到這個話題，先是解釋「他基本主張，支持特赦陳前總統，因扁案已超過10年之久，在政治上可思考尋求特赦的機會，不過，卡在法令上，這劃分是審理中案件，或是已審結案件先特赦，現行法令還是有模糊地帶」。

謝龍介今(17日)則在臉書回應，民進黨對這種一邊要特赦陳水扁、一邊要罷免韓國瑜，「是心中有兩套標準」、「貪汙的要特赦，清廉的要被罷免」。他認為，這種做法在民主發展過程中，讓法治只淪為政治工具，「中華民國就不會走得長遠」。

網友也紛紛在他臉書留言，「只有民進黨高官覺得民主，那才是民主」、「民進黨就是兩套標準在治國，台灣悲哀啊！」「貪污的要赦要放，勤奮的要罷要滾，臺灣屁價值」、「台灣人民的悲哀」、「只有顏色無是非、台灣現狀就是這麼悲哀」。

(中時電子報)