屏東三地門舊橋下17日下午3時許發生溺水事件，5名兒童在此戲水時不幸溺水，消防人員接獲消息前往搶救，其中10歲男童被救起時已無生命跡象，緊急送往高榮分院急救。

另外4名5至7歲的女童有輕微嗆水現象，意識清楚並無大礙，送往屏基醫院救治，確切事發原因仍還有待釐清。

(中時 )