屏東三地門舊橋5童溺水 1男童無生命跡象 16:152020/05/17 中時 潘建志 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 屏東三地門舊橋下17日下午3時許發生溺水事件，5名兒童在此戲水時不幸溺水，其中10歲男童被救起時已無生命跡象。（屏東縣消防局提供／潘建志屏東傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 屏東三地門舊橋下17日下午3時許發生溺水事件，5名兒童在此戲水時不幸溺水，消防人員接獲消息前往搶救，其中10歲男童被救起時已無生命跡象，緊急送往高榮分院急救。 另外4名5至7歲的女童有輕微嗆水現象，意識清楚並無大礙，送往屏基醫院救治，確切事發原因仍還有待釐清。 (中時 ) #屏東 #三地門 #大橋 #5童溺水 #男童 # 無生命跡象 也許您會感興趣 推薦閱讀 嚴重咳嗽5天 男童胸部X光發現誤吞訂書針 12:042020/05/13 生活 羅東文化工場不耐候 議員憂成跨港大橋第二 16:532020/05/13 生活 不是鳥！高壓電線上有人影 她一看驚喊：風超大 19:372020/05/13 生活 「黃蜂」來了！颱風論壇：這兩地區影響最大 21:022020/05/13 生活 男童與祖父母走失 永和警助返家 16:442020/05/14 社會 魔神仔作怪 屏東老婦採菇失蹤5日脫內褲拚了 18:562020/05/14 社會 狠母刺死兒 任由屍體在家中腐爛 19:232020/05/14 社會 新版名片行銷屏東之美 04:102020/05/17 地方新聞 基隆小6男童墜落社區大樓草叢 送醫不治 13:212020/05/17 社會 社會熱門新聞 小貨車鋼瓶爆炸？ 火燒車19分鐘變廢鐵 - 社會 變態男酒店偷拍 600人性愛影片被看光 - 社會 石門俞家肉粽負責人違規迴轉 撞死重機騎士 - 社會 女友性慾強！他睡著還被吹醒 曝1天次數網看傻 - 社會 特種部隊訓練出包 脫褲照曝光網笑翻 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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