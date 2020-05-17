以《X戰警》系列中的「X教授」深植人心的派屈克史都華（Patrick Stewart），演過眾多好萊塢大場面英雄電影，此次反璞歸真，在新作《戀戀琴聲》飾演年邁的鋼琴大師。派屈克坦言，自己一開始接到演出邀請時，其實拒絕了演出，主因是他對鋼琴一竅不通，但是基於對音樂的喜愛，尤其是鋼琴，他最終還是接受了這個挑戰。為了演出這個角色，沒有鋼琴演奏基礎的派屈克，在開拍前2個月便開始努力學習如何「看起來很會彈琴」，不僅找了3個老師學習，還一有空就跑道編劇路易家借鋼琴練習。

《戀戀琴聲》最後片中的鋼琴演奏，由在國際間得獎無數的烏克蘭裔加拿大音樂家謝爾蓋薩洛夫（Serhiy Salov）彈奏，而年近80歲依然好學的派屈克也總是在身高190公分的謝爾蓋彈奏時，像個好學的學生一樣，不顧自身安危地搬張梯子站上去，好讓自己可以清楚看見謝爾蓋的每一個指法和動作。

沒有鋼琴演奏基礎的派屈克，在開拍前兩個月便開始努力學習如何「看起來很會彈琴」。（天馬行空提供）

演戲超過半世紀的派屈克史都華更坦言，片中一場戲拍攝過程中竟讓他憶起恩師《亂世佳人》費雯麗，派屈克回憶道：「在我20歲時，我和舊維克劇場一起展開為期15個月的世界巡演，演了3齣戲，這3齣戲的女主角都是由費雯麗。當時我是劇場裡最菜的，她非常照顧人，我們會一起聊天，她會與我分享她的經驗，我永遠不會忘記我受到她的照顧，她還教我明白成為一個年輕演員是很艱辛的道理。」

今年為一代音樂大師貝多芬250周年誕辰，電影《戀戀琴聲》找來曾3次獲金球獎提名、4次艾美獎提名的79歲演技派巨星派屈克史都華與「阿湯哥前妻」凱蒂荷姆斯（Katie Holmes），2人首度合作，由貝多芬「第23鋼琴奏鳴曲」揭開序幕，帶領觀眾一窺享譽全球的鋼琴家，榮耀光鮮背後的恐懼和自我懷疑。《戀戀琴聲》將於6月19日在台上映。

(中時 )