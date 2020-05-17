台東縣婦女福利服務中心辦理女性水電修繕培力課程，婆婆媽媽們專注學習，展現高度興趣。（莊哲權攝）

翻轉性別刻板印象，女性也可以當水電工！台東縣婦女福利服務中心辦理女性水電修繕培力課程，一群婆婆媽媽拿起扳手，賣力扭開水龍頭；學員說，學成之後，不僅家裡的小東西壞掉可以自己修理，結訓後還將安排到弱勢家庭協助維修，自助助人。

在台東縣婦女福利服務中心的「小藍屋」內，10多位家庭主婦，專注地聽著水電師傅李忠明的講解，並且親自拿起工具操作，她們除了要認識電路、水管的基本知識以外，還要自己動手換燈泡、拆熱水器、修水龍頭及馬桶。

學員中唯一的新住民陳小琳來自印尼，她說，自己是單親媽媽，家裡有東西壞掉，自己會維修，就不用請人來修，因為水電的零件很便宜，工錢卻很貴。

學員田小姐說，一般女性上的課都是併布、插花手工藝，聽說有水電工的課程就覺得很酷，每位家庭主婦在家裡都會遇到水龍頭滴水、熱水器不熱等問題，請人維修，又要花不少錢，自己動手不僅有趣，更能為自己解決問題，至少不會被電到。

台東縣婦女福利服務中心社工師劉淑淇表示，去年首辦女性水電培力課程，獲得熱烈迴響，今年以全職媽媽為對象，報名也很踴躍，課程包括用電安全、基本常識及修繕等，除了翻轉「水電工都是男性」的刻板印象以外，6月課程結束後，還將安排到弱勢或獨居老人家裡幫忙修繕。

(中時 )