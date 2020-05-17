曾參與八二三砲戰的「中海號」登陸艦，從民國99年降旗除役之後，就一直泊在高雄旗津，原本各界都希望如此具有歷史、捍衛台海的重要軍艦能夠保存，成為重要的歷史回憶。但是政府採購網卻刊登將要中海號以廢船殼名義標售，引發各界軍史研究者的憤怒與無奈。戰史漫畫家窩窩兔在臉書上表示：「2艘中共魚雷艇+9名我海軍官兵殉職+用整年軍援額度更換艦艉與大軸，(這些歷史)在我國海軍司令部眼中，(只值)…1千4百萬新台幣 !」

窩窩兔曾經以漫畫的形式，簡略的呈現中海號的戰鬥過程，也描繪了在海戰之後，海軍願意花大錢修復中海號，寧可花費整年的軍援額度預算修復，也不要由另一艘新艦來取代，就因中海號的戰鬥精神，足堪後人學習。然而時至今日，這些重要的精神戰力與歷史，似乎都被遺忘了，窩窩兔氣憤的下了「中海號詛咒」，要所有無力保留中海號的官員們付出代價。

另一名戰史研究員姚開陽表示，在西方，軍艦是被當成「人」來看待的，有歷史意義的軍功艦經常有機會保存，做為愛國教育的材料，但我們對於保衛國家的歷史軍艦，一直都缺乏維護意識。事到如今，只有看民眾是否有足夠的意識，與動員的力量出面保護。某方面也是政府的態度，各縣市花費大錢修理日本宿舍與過去的工廠廠房，不可能沒有力量保留中海艦。

姚開陽的臉書：

「中海艦」的命運被決定了。身為超過50年資歷的軍艦史研究者，又是台灣海事博物館的鼓吹者，在這個關鍵時間點的當下似乎不能不做些表達，以留下歷史紀錄。

談「中海艦」必須拉到比較宏觀的格局來看，也就是這個社會(不僅是軍方)對於軍艦的態度。軍艦不比其他裝備，它的使用年限非常長(尤其在台灣)，而且許多人在上面生活與工作，又跑遍世界各國，所以軍艦是被當成「人」一樣看待的，下水時由女性擲瓶，就是教母與受洗禮的意思。軍艦跟人一樣有艦名，要註冊船籍好像出生證明，改變隸屬或艦名都要重新登錄，除役都有隆重的儀式。我們不會對坦克、飛機、大砲做這些事情，但是會對軍艦做，因為軍艦不僅是裝備，更是許多人對她投注以感情的「人」。

2015年，王童導演的電影《風中家族》，曾以中海艦做為電影拍攝的場景。圖為導演王童(左三)及演員楊祐寧(左起)、柯佳嬿、郭碧婷、李淳、胡宇威。(圖/粘耿豪 攝)

如果軍人把軍艦看成僅是裝備，那麼除役的軍艦在他們眼中就只是幾千噸的鋼鐵、黃銅、橡膠，叫做「物資」，可以拿來賣錢。這樣說好像也沒有什麼不對，但是有人會願意為了幾千噸的物資，來「艦在人在、艦亡人亡」嗎？這才是一個國家海軍意識強弱的關鍵。

我們的社會這種意識非常薄弱，所以我們可以把清朝末年(1906年)下水，打過辛亥革命、北伐、抗戰與古寧頭，都已經來到台灣的「楚觀艦」在1964年給拆了。我們會把江南造船廠自行設計建造的登峰之作，以國父之名命名的「逸仙艦」，在經過戰沉、打撈、日俘、戰後歸還、來到台灣傳奇的一生，在1959年5月19日以2,682,500元標售拆解。我們會把1954年梁天价鯁門島海戰的功勳艦「雅龍」在1956年10月1日標售給唐榮與光華鐵工廠拆解。

還有參加過中途島、雷伊泰、護航大和艦最後一役與攔截蘇聯油輪，不死鳥「雪風」的「丹陽艦」，也是在1971年被拆解。還有「沱江」、「東江」、「慶陽」、…..，有這麼多罄竹難書的先例在前，「中海」能有多少機會？其實大家心中都有數。

或許有人會說，我們有「德陽艦」呀！那是一個更糟的例子。這樣說好了，我們能體諒「不能」，但是無法接受「不為」。什麼叫「不能」：雙管5吋砲塔暫無退役品可以裝回，沒辦法呀！(其實手工打造假的都做得出來，當年「丹陽艦」就是這樣幹的)，什麼叫「不為」：到處的公園都有雙管5吋砲塔就是不去交換一門正確的回來裝(以為老百姓反正不懂，這才是重點)。最後成了二戰、FRAM、火砲、武三都不是，連找張歷史照片來對照都不可能。有人譏諷她是「武進四」，真的，四不像！

回頭說「中海艦」。我從三年多前開始接觸金門縣政府保存「中海艦」的事，其實當時就已經被閹割，不叫「中海艦博物館」，叫做「運補園區」。從戰馬變成拉車驢，差距不可以道里計。為何要隱瞞八二四海戰史？我至今不解，應該與大陸觀光客無觀，如果金門之熊可以，「中海艦」為何不可以？

去年曾經傳出海軍要將「中海艦」換成「中富艦」，因為「中富」剛剛除役，可以自力開到金門搶灘，「中海」則需要整修，而且沒有動力要用拖船拖去，總之就是錢的問題。軍方大概認為兩艘都是同級艦，一樣嘛！

說個笑話。故宮有個鎮館之寶叫做「翠玉白菜」，我可以到藝品店買一個一模一樣的去跟故宮換，然後說我的更大、更新、更鮮豔，還不用找錢我噢！荒不荒謬？當然荒謬！那「中富」換「中海」荒不荒謬？功勳艦是「中海」不是「中富」，那怕是一模一樣也不能冒名頂替，文資哪能這種野蠻搞法？現在金門的「園區」停擺，這下大概連「中富艦」也要沒了。

「中海」不僅是八二四海戰的功勳艦，還是戰後青島中央海訓團接艦的天字第一號，「中、美、聯、合」四級艦的「中」字號，「海、權、鼎、興」的第一艘，你們新海軍的祖師爺耶！左營軍區大門叫「中海門」，你今天把「中海艦」拆了，是否明天把「中海門」也給拆了？

其實這種事本來就不該由海軍主導，因為這不是海軍的專業與本業，也沒有這種動機與誘因，應該納入文化部的業務範圍。兩年前在一次文資的公聽會中我向鄭麗君部長提出台灣應該要有國家級的海事博物館，蒙鄭部長當面肯定，並承諾說「轉建議海委會辦理」，我一聽就知道完蛋了，因為海委會一定是工具導向的，果然現在海事博物館變成了「海洋資源博物館」。「資源」？剛剛好像提過，是幾千噸的鋼鐵、黃銅、橡膠嗎？

我們至今都還存在「主管部會」的刻板觀念，譬如以為遊艇一定要歸交通部管，結果就管成現在這個樣子。因為交通部滿腦子是貨輪運輸，最討厭老百姓駕小船穿來穿去，嫌麻煩，雖然遊艇法通過了，最好不要執行，因此用各種消極不合理的辦法來限制，完全不是興業的作法。譬如郵輪產業，重點是酒店、餐飲、演藝，這些吃喝玩樂的事情交通官員懂嗎？用交通運輸的思維來管理，台灣不可能有自己的郵輪產業。

不過，今天「中海艦」的事我覺得還是有希望，看我們的行動力有沒有辦法像柯P說的「文化恐怖份子」。像基隆的西二、西三碼頭，就是都更確認後文資翻案的。阿根納遊艇廠也是，阿根納還比「中海艦」年輕呢！淡水的小白宮也是從海關已經決定要拆掉建大樓的手中搶救保留下來的。如果沒有行動就構不成壓力，以後就怪不得別人了。

至於錢，放心吧！台灣遍地蚊子館怎會沒錢？現在各縣市都在大修日本宿舍，每一幢都要花好幾千萬(某市花了四千萬修前市長官邸，OT開咖啡廳只擺得下四張桌子，開一萬年也回不了本)，如果是廠房、倉庫、公共建築，更都是以億為單位起跳，「中海艦」區區一千二百萬，九牛一毛爾！就看是「不能」還是「不為」了！

(中時電子報)