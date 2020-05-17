大陸商務部前副部長魏建國表示，大陸2020年消費規模有望達到人民幣（下同）45兆元，成為全球第一大市場；吸收外資也有望超過2019年。

魏建國近日接受中新社記者訪問時指出，新冠肺炎疫情催生了大陸新型業態，電商出現井噴，「五一」假期期間，大陸電商銷售普遍快速增長，部分平台銷售增速超過40％；「直播帶貨」迅速躥紅，短短五天內電商直播場次和直播商品數量分別年增1倍和4.7倍。

魏建國稱，當前大陸快遞日均包裹已超過億件，未來物流還將進一步提速；電商正瞄準老人等潛力有待繼續開發的消費者群體；各地鼓勵消費政策力度不斷加碼，新型消費將持續快速增長，並引領全球消費市場。

魏建國稱，今年大陸社會消費品零售總額有望從去年約40兆元增長到45兆元，超越美國成為全球第一大市場。他預計，2020年大陸外貿走勢將「前低後高」，第二季持續恢復，第三季比較高，第四實現「翹尾」。

(工商 )