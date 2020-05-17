大陸海關總署17日發佈最新數據顯示，從3月以來，大陸共出口價值人民幣（下同）1,344億元防疫物資，包括509億個口罩、2.16億件防護服、8,103萬副護目鏡、1.62億份病毒檢測試劑盒、7.27萬部呼吸機等。

上述防疫物資主要出口目的地為美國、德國、日本、法國、意大利。一般貿易佔94％，價值達1,263億元。4月以來出口防疫物資亦呈明顯增長態勢，日均出口金額從4月初的約10億元，到近期的35億元以上。

(工商 )