防疫品大國！大陸3月以來出口逾1,300億元防疫物資 16:242020/05/17 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 防疫品大國！大陸3月以來出口逾1,300億元防疫物資（示意圖／Shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸海關總署17日發佈最新數據顯示，從3月以來，大陸共出口價值人民幣（下同）1,344億元防疫物資，包括509億個口罩、2.16億件防護服、8,103萬副護目鏡、1.62億份病毒檢測試劑盒、7.27萬部呼吸機等。 上述防疫物資主要出口目的地為美國、德國、日本、法國、意大利。一般貿易佔94％，價值達1,263億元。4月以來出口防疫物資亦呈明顯增長態勢，日均出口金額從4月初的約10億元，到近期的35億元以上。 (工商 ) #防疫物資 #大陸 #出口 #大國 #大陸海關總署 也許您會感興趣 推薦閱讀 有創意還不夠 西進要夠狼 04:102020/05/13 焦點新聞 疫情衝擊減緩 陸4月手機出貨量 年增14.2％ 04:102020/05/13 全球財經 挺醫護 一銀捐贈防疫物資 04:102020/05/13 投資理財 大陸4月民航乘客數量年減68.5％ 17:422020/05/13 財經 半導體產業共同響應 醫療防疫物資捐贈 04:102020/05/14 產業特刊 反擊美新冠究責 陸擬祭懲戒3箭 04:102020/05/15 國際大事 陸統計局：經濟逐步復甦 但仍面臨挑戰 13:362020/05/15 財經 陸再推11條惠台企措施 陸委會：政府嚴肅看待 19:092020/05/15 兩岸 陸專家：經濟下行壓力仍大 04:102020/05/16 全球財經 浪潮稱霸陸AI伺服器市場 04:102020/05/16 全球財經 財經熱門新聞 散戶別被騙了！專家洩外資倒貨驚人秘密 - 財經 520前…台積電恐爆這危機 專家驚洩台股「凶兆」 - 財經 台積電赴美設廠華為慘了！ 分析師曝死敵樂歪 - 財經 油價慘況過了！專家驚曝6月後最大危機 - 財經 台積電赴美幫了北京！美媒爆陸大廠撿到槍 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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