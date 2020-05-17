中華民國健美協會努力推動健美運動，漸漸看到美好成果，今年10月在花蓮舉辦的全民運動會，將可再次看到健美項目於國內綜合運動賽會展現力與美。

健美項目上一次在全國性綜合運動賽事出現，是2011年11月全國運動會，之後長達9年未由政府單位舉辦，今年在健美協會理事長許安進、秘書長林宸田率領下，積極奔走政府、民間單位，爭取到男子健美、男子形體、女子形體、女子比基尼能夠在全民運動會舉辦。

全民運動會主旨在推廣全民運動，競賽項目以非亞運、奧運項目為主，和以亞、奧運競賽項目為主的全國運動會不同，全民運和全運雖然都是兩年舉辦一次，並由教育部體育署主管相關事務，但會交錯舉辦，因此今年10月會舉辦全民運，明年就是全運。

健美回歸國內綜合運動會，各縣市各單項體育項目紛紛在疫情舒緩之下籌組縣市代表隊，將在今年4月26日、5月9日、5月16日由彰化縣健美委員會、苗栗縣健美委員會以及屏東縣健美委員會所舉辦的代表隊選拔賽中選出各項目的優秀選手，一同為今年10月中在花蓮所舉辦的全民運爭取榮耀。

(中時 )