上周曾預告本周加權指數將會突破年線及11,012點前波反壓，在本周一就已經突破年線10973點與前高11012點達成預告目標，卻也成了本周的高點，上周期時日K線已出現4連紅，若能適度修正技術面結構會較佳，因為技術線型日線已出現5連紅，因此也面臨技術面的修正。

先前已提到資金必須從防疫概念股移轉至中小型電子股，但很明顯的上周五原本許多回檔的防疫概念股在本周又開始拉抬，例如比較具代表性的亞諾法、高端疫苗、中化生，這些在上周鎖住跌停的個股，在本周不約而同又創下新高，另外還有近前高的寶齡富錦與製作口罩的恆大，再度將資金移轉至這些概念股，而防疫概念股也代表著對疫情仍有疑慮，過高須有權值股配合，而台灣最大的權值股台積電在加權指數突破11012時，卻未突破自身價位。

截至本周來看，高點一直未能突破下降壓力線，因此壓縮本周指數空間的表現，但對比周邊股市與美股來說，加上本周台股又遭MSCI調降，在外資本周大賣偏空下，加權指數表現相對抗跌。

然而周五也幸有賴台積電撐盤，若今天扣除台積電上漲5元，則加權指數今天應該是收黑，但我在上周說到同為半導體概念的股后信驊與矽力-KY，信驊上周平了最高紀錄1235元，本周最高價在今天來到1350元，收在1335元同創歷史新高，周漲幅8.1%；矽力-KY上周收盤價1280元，本周最高價同樣在今天高點1505元與收盤價1475元同創歷史新高，周漲幅14.84%更勝前者，皆為高價股的佼佼者！

另外號稱高價股四千金同是半導體概念的祥碩跟普瑞-KY本周漲幅也不遜前二者！

國際面上來看：全球疫情擔憂二次衝擊，加上Fed看淡經濟前景，而中美對峙氣氛火藥味逐漸升高，在避險情緒升溫，美元指數居高不下之下，台灣在政府基金護盤，投信連7買形成土洋對作情形相當明顯，加權指數在520行情前雖受到空間壓縮，但個股族群像是政府較著墨的包括電子三巨頭、風電等族群是政府扶持與政策加持，可視為政府520前護盤的態度。

但目前似乎上漲主流不明顯，且除防疫概念股外，少有較明顯波段走勢，多數都是維持3天到一周就回弱，不利站穩11000點；且大盤2度搶攻年線後跌落，失守5日及10日均線，若權值王台積電不能盡快突破下降壓力線，且電子股搭配，520前恐難以突破前次高。

技術面上：短期技術指標走弱，若不盡快突破前高，恐有形成雙頭疑慮，因此10650附近支撐至為重要！此處除了是5月份目前低點所在，更是目前箱型整理底部區，若遭長黑大量摜破，則4/24-4/27的缺口將受到考驗，隨著首季財報出爐，外資態度是否能反賣為買，也至關重要，操作上應高出低進應對！

(本文作者為中華財經台分析師謝逸文)

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(中時電子報)