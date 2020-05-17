隨著冬眠期結束，野生動物也逐漸甦醒，日前在美國田納西州（Tennessee）的一棟渡假小屋內，突然遭到野生黑熊闖入，其中1隻不斷在屋內翻找食物，另外3隻黑熊則在門外把風，不管住客們怎麼大聲喝斥就是趕不走，她們最後躲進房間，打電話報警處理，所幸並沒有人員受傷。

根據《WBIR》報導，女子埃伯哈特（MichelleEberhart）近日和朋友們相揪旅行，一同前往蓋特林堡渡假，沒想到有隻黑熊突然從後門闖入，開始在屋內四處翻找，另外3隻熊則在門廊徘徊，埃伯哈特開始大吼、鼓掌，試圖嚇跑黑熊，但卻起不了任何作用，她們只好跑到樓上的臥室躲藏。

埃伯哈特趕緊報警求助，最後終於把黑熊們全都趕跑，不過屋內的食物全被洗劫一空，包括2袋洋芋片、2瓶啤酒、2份健怡可樂，以及約2.2公斤的花生醬杯、約0.45公斤的M＆M巧克力，就連20顆抗過敏藥Zyrtecs，也都被黑熊們偷走，幸運的是，她們並沒有因此受傷。

氣候逐漸暖和，黑熊的活動變得更加活躍，再加上近期受到新冠肺炎疫情影響，許多州政府實施嚴格的禁足令，讓該區的遊客人數大幅下降，甚至是完全沒人，這也使得黑熊們的活動範圍向外擴展。對此，野生動保人員提醒，遇到黑熊時千萬不要接近，因為無法預期牠們會做出什麼舉動。

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(中時電子報)