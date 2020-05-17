面對新冠肺炎疫情來勢洶洶，歐洲多國紛紛封城自保。近日隨疫情逐漸緩和，德國、波蘭及英國16日都有大批民眾上街示威，反對當地繼續實施限制措施。

德國已連續2周出現類似示威，首都柏林有大批民眾無視禁聚令聚集，西南部的斯圖加特有約5000名示威者上街，慕尼黑亦有逾千人聚集。示威民眾批評，限制措施讓他們失去自由、工作及健康。

在波蘭首都華沙，大批民眾在市內聚集。警方以非法集會為由，一度施放催淚彈強制驅散人群，並扣留多人，包括國會議員布里（Jacek Bury）。當局指，示威者行動太過激烈，同時否認曾以武力手段對待布里。

至於英國倫敦，有民眾在海德公園發起不滿政府的集會，有人高呼「自由」，還有人手持海報示威，批評政府的抗疫措施限制人民的言論和行動自由。當局指他們違反社交距離規定，讓自己和其他人陷入感染風險，最後在行動中拘捕19人，其中包括工黨前黨魁柯賓的哥哥，另有10人收到罰單。

(中時 )